MONTRÉAL, le 6 janv. 2022 /CNW Telbec/ - PayFacto, chef de file canadien dans les solutions intégrées de gestion des paiements et de la restauration, annonce l'acquisition de iShopFood inc., une entreprise québécoise spécialisée dans les solutions de prise de commandes dans le domaine de la restauration. Cette transaction permet à PayFacto de complémenter son offre actuelle avec l'intégration de solutions tout-en-un novatrices de commande à la table, de commande en ligne, de borne de commande interactive et de paiement par code QR.

Une offre complète et intégrée pour les restaurateurs

Faisant suite à l'acquisition des solutions de gestion de la restauration Maitre'D et Veloce en 2019, cette transaction accroît le leadership de PayFacto dans l'industrie et témoigne de son engagement à offrir des solutions novatrices, accessibles et clés en main pour toujours mieux servir ses clients. Le secteur de la restauration aura désormais accès à une offre de services complète provenant du même fournisseur, incluant un écosystème de point de vente qui relie les commandes en ligne, mobiles et en établissement aux solutions d'affichage en cuisine et de paiement à la table.

L'accélération du développement de solutions de commande en ligne et de livraison dans le domaine de la restauration aura été un défi pour plusieurs établissements dans les deux dernières années et PayFacto est engagé à répondre à la demande grandissante des établissements qui souhaitent se doter d'outils qui sont à la fois utiles et faciles d'utilisation. Cette offre de services bonifiée sera également un tremplin important pour l'entreprise vers de nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis.

« Avec l'acquisition de iShopFood inc. et la complémentarité des solutions proposées par nos entreprises, PayFacto dispose maintenant d'un tremplin important pour propulser sa croissance en Amérique du Nord. Nous sommes d'autant plus fiers de nous porter acquéreurs d'une entreprise bâtie par de jeunes entrepreneurs et développeurs technologiques qui sauront désormais partager leur expertise au sein de notre équipe. »

- Martin Leroux, président et chef de la direction de PayFacto

« Nous sommes heureux de joindre une entreprise à forte croissance et de propulser les opportunités de développement pour notre équipe. L'intégration de iShopFood inc. à PayFacto permettra d'offrir une solution tout-en-un pour répondre aux besoins sans cesse grandissants des restaurateurs et de leurs clients. »

- Maxime Harvey, cofondateur de iShopFood inc.

À propos de PayFacto

Basée à Montréal et présente au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, PayFacto est un chef de file dans le secteur des solutions de paiement et de restauration, notamment avec VelPAY, sa nouvelle solution intégrée tout-en-un de paiement et de point de vente. Reconnue pour son expertise, sa souplesse et sa qualité d'exécution, PayFacto aide les commerçants de toutes formes et de toutes tailles à prendre le contrôle de leurs transactions électroniques. Grâce à sa propre passerelle de paiement et à sa technologie de point de vente, PayFacto offre une suite unique de solutions intégrées de paiement et de point de vente, soutenue localement par son vaste réseau de distributeurs et de revendeurs. Pour en savoir plus, visitez le site payfacto.com.

À propos de iShopFood

iShopFood est une plate-forme de commande visant à outiller l'industrie de la restauration en offrant une solution de commande en ligne, des kiosques libre-service, des tableaux de menus numériques, un programme de fidélité et de nombreux autres outils. Synchronisée avec les technologies déjà en place, la solution crée un écosystème qui améliore les ventes et automatise les processus d'affaires. Fondée en 2015, iShopFood a maintenant des clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni et s'efforce d'élargir ces marchés. Pour plus d'information, visitez https://ishopfood.com.

