L'investissement, qui comprend une participation du Fonds de croissance des entreprises canadiennes de BMO Marché des capitaux, accélérera la stratégie de croissance de PayFacto.

MONTRÉAL et NEW YORK, le 5 août 2021 /CNW/ - Paiements PayFacto inc. (« PayFacto » ou « la société »), fournisseur de premier plan de solutions de paiement et de technologies de point de vente, a le plaisir d'annoncer un investissement en actions pouvant atteindre 150 millions de dollars canadiens mené par la société de capital-investissement Flexpoint Ford et BMO Marchés de capitaux et destiné à accélérer la croissance de PayFacto.

PayFacto, l'un des plus importants processeurs de paiements non bancaires au Canada, est un fournisseur de premier plan de technologies de traitement des paiements et de solutions technologiques hôtelières et de restauration haut de gamme entièrement intégrées pour plus de 30 000 commerçants au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'investissement en actions servira à financer l'expansion de PayFacto sur le marché américain et s'ajoutera au partenariat d'acquéreur de transactions de cartes de crédit et de débit établi par la société avec la Community Federal Savings Bank (« CFSB »). L'investissement fait suite à l'acquisition par PayFacto des systèmes logiciels de point de vente Maitre'D et Veloce. Il accélérera la stratégie de croissance de la société, notamment en permettant l'amélioration continue de sa gamme de produits de paiement, le lancement de son nouveau système de point de vente infonuagique et le financement de ses futures acquisitions.

« Grâce à ses résultats impressionnants et à son expérience dans le secteur des services financiers, Flexpoint Ford est le partenaire idéal pour contribuer à la croissance de PayFacto, a déclaré Martin Leroux, président et chef de la direction de PayFacto. Nous sommes incroyablement fiers de tout ce que nous avons accompli en tant qu'entreprise canadienne. Nous avons maintenant atteint un point d'inflexion significatif, et nos nouveaux partenaires financiers nous aideront à passer à la prochaine étape de l'évolution de notre entreprise. Non seulement Flexpoint Ford possède une connaissance approfondie du secteur des paiements, mais elle partage aussi nos valeurs et notre vision de la réussite. Nous sommes heureux que BMO, qui a financé par emprunt nos deux acquisitions de points de vente, continue de faire partie de notre histoire de croissance, maintenant à titre d'investisseur. »

Arjun Thimmaya, directeur général de Flexpoint Ford, a déclaré : « Nous sommes emballés par le potentiel de croissance de PayFacto et par la possibilité d'étendre sa présence aux États-Unis en combinant les technologies de paiement et de point de vente. PayFacto est une véritable histoire de réussite canadienne, et nous sommes impatients de contribuer à reproduire ce succès aux États-Unis. Nous avons été particulièrement impressionnés par la profondeur de l'équipe de direction de PayFacto. Elle possède l'expérience et les capacités pour concrétiser la vision de l'entreprise. »

« Nous sommes impatients de travailler avec la direction en vue d'accélérer la forte croissance organique de PayFacto et nous continuons de privilégier la collaboration avec l'équipe pour faire avancer la stratégie de croissance inorganique de la société dans le secteur des paiements et des systèmes logiciels de point de vente, a ajouté Vilas Nair, directeur à Flexpoint Ford. Compte tenu de l'historique de PayFacto en matière d'acquisition et d'intégration d'entreprises sur les deux marchés, nous estimons qu'elle constitue un acquéreur de choix. »

Alex Baniczky, chef, BMO Partenaires, a ajouté : « BMO entretient un partenariat de longue date avec PayFacto en tant que prêteuse. Nous sommes heureux de participer à l'histoire de PayFacto en tant qu'actionnaires et de travailler avec Flexpoint Ford. PayFacto nous apparaît comme une société très prometteuse, à mesure qu'elle étend sa présence aux États-Unis. »

PayFacto a pu compter sur RBC Marché des Capitaux comme conseiller financier exclusif et sur BCF comme conseiller juridique. Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L. et Kirkland & Ellis S.E.N.C.R.L. ont été les conseillers juridiques de Flexpoint Ford. Oliver Wyman a agi en tant que conseiller stratégique de Flexpoint Ford. Miller Thomson S.E.N.C.R.L. a été le conseiller juridique de BMO Partenaires.

À propos de PayFacto

Basée à Montréal et présente au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, PayFacto est un chef de file dans le secteur des solutions de paiement et des technologies hôtelières et de restauration, notamment avec VelPAY, sa nouvelle solution intégrée tout-en-un de paiement et de point de vente. Reconnue pour son expertise, sa souplesse et sa qualité d'exécution, PayFacto aide les commerçants de toutes formes et de toutes tailles à prendre le contrôle de leurs transactions électroniques. Grâce à sa propre passerelle de paiement et à sa technologie de point de vente s'appuyant sur le modèle du logiciel-service (SaaS), PayFacto offre une suite unique de solutions intégrées de paiement et de point de vente, soutenue localement par son vaste réseau de centaines de distributeurs et de revendeurs. Pour en savoir plus, visitez le site payfacto.com.

À propos de Flexpoint Ford

Flexpoint Ford est une société de capital-investissement basée aux États-Unis qui a levé plus de 5 milliards de dollars de capitaux et se spécialise dans les investissements négociés en privé dans les secteurs des services financiers et des soins de santé. Depuis sa création en 2005, Flexpoint Ford a réalisé des investissements dans plus de 40 entreprises d'un vaste éventail de tailles, de structures et de classes d'actifs. Flexpoint Ford a son siège social à Chicago, Illinois, et des bureaux supplémentaires à New York, New York. Pour en savoir plus sur Flexpoint Ford, veuillez visiter le site flexpointford.com.

