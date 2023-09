MONTRÉAL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - PayFacto Payments Inc. ("PayFacto"), fournisseur de solutions de logiciels POS et de paiements pour l'industrie de la restauration, est ravi d'annoncer l'acquisition de NEOPOS Inc. ("NEOPOS"), le plus grand distributeur et intégrateur de systèmes de solutions de point de vente ("POS") pour restaurants au Québec. Cette acquisition stratégique renforce la position de PayFacto sur le marché québécois du POS en ajoutant des capacités de vente et de distribution expérimentées.

L'acquisition de NEOPOS marque une étape importante dans la croissance continue et la stratégie d'investissement de PayFacto au Québec. La consolidation des ressources et de l'expertise de PayFacto et de NEOPOS permettra de répondre de manière ciblée et améliorée aux besoins spécifiques de la communauté des restaurants québécois. Les opérations de PayFacto et de NEOPOS se poursuivront normalement, garantissant une transition sans heurts pour les clients actuels et futurs.

PayFacto et NEOPOS ont une histoire de plus de 20 ans de collaboration dans le développement et la distribution de logiciels POS, notamment les marques Maitre'D et Veloce de PayFacto. À la suite de l'acquisition de NEOPOS, PayFacto comptera plus de 350 employés dédiés à soutenir plus de 10 000 restaurateurs au Québec, y compris des chaînes de restaurants et des associations bien connues. L'expertise de NEOPOS dans la vente, la distribution, l'intégration et le support après-vente de logiciels POS pour restaurants améliorera les solutions logicielles et de paiement de PayFacto en fournissant une solution tout-en-un qui augmentera l'efficacité et les opportunités de croissance pour les restaurateurs.

« En unissant nos forces avec NEOPOS, nous créerons des synergies pour favoriser la croissance et accroître l'efficacité au profit de nos clients et partenaires de l'industrie de la restauration », a déclaré Martin Leroux, PDG de PayFacto. Luc Girard, président et PDG de NEOPOS, a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe de PayFacto. Ensemble, nous nous engageons à redéfinir les normes d'excellence dans l'industrie de la restauration. »

Flexpoint Ford, LLC ("Flexpoint"), le partenaire financier existant de PayFacto, ainsi que des membres de la direction, ont investi un capital supplémentaire pour financer la transaction. « Nous sommes enthousiastes quant à notre partenariat avec Martin Leroux et l'équipe de PayFacto. Nous sommes satisfaits de la croissance et du développement de PayFacto tant au niveau des logiciels POS que ses offres de paiement. L'acquisition de NEOPOS est un élément clé de notre stratégie de croissance inorganique et nous sommes heureux de soutenir la croissance continue de PayFacto », ont déclaré Arjun Thimmaya, directeur général, et Vilas Nair, associé principal, chez Flexpoint.

À propos de PayFacto

Basée à Montréal, avec des opérations au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, PayFacto est un fournisseur de logiciels POS pour restaurants et de solutions de paiement. Les offres de PayFacto comprennent les marques de POS Maitre'D et Veloce ainsi que VelPAY, une nouvelle solution intégrée tout-en-un de paiement et de POS. Reconnu pour son expertise, son agilité et son exécution, PayFacto permet aux commerçants de toutes tailles de prendre le contrôle de leurs solutions de logiciels POS et de transactions électroniques. Avec sa propre passerelle de paiement exclusive et sa technologie de point de vente, PayFacto propose une suite unique de solutions de paiement et de POS intégrées, soutenues localement par son vaste réseau de centaines de distributeurs et revendeurs. Pour plus d'informations, visitez payfacto.com.

À propos de NEOPOS

NEOPOS assure la mise en œuvre et la maintenance de systèmes informatisés, y compris des solutions de point de vente (POS) et des réseaux sans fil sécurisés, répondant aux besoins diversifiés de ses clients dans les secteurs de la restauration, des bars, du commerce de détail et de l'alimentation. En introduisant la mobilité dans diverses industries, NEOPOS propose des produits innovants qui améliorent considérablement les performances des entreprises. Avec plus de 30 ans d'expérience, NEOPOS propose des systèmes sur mesure et des technologies avancées, dérivées des logiciels les plus performants, tout en offrant un service professionnel, personnalisé et souple grâce à son équipe de professionnels des solutions POS. L'entreprise met l'accent sur la construction de relations durables et sur l'optimisation de la rentabilité pour chaque entreprise cliente.

