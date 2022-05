Werner Kunz-Cho, PDG de Fareportal, a déclaré : « CheapOair offre aux voyageurs la possibilité de réserver leurs destinations préférées à des prix avantageux. Avec PayBright, nos clients disposent désormais de plus de flexibilité et de commodité pour réserver ces voyages tant attendus et payer au fil du temps. La combinaison de nos prix avantageux avec les options de paiement flexibles de PayBright représente l'outil ultime pour les voyageurs canadiens cette saison et au-delà. »

« Les consommateurs sont impatients de se remettre au voyage, mais la hausse de la demande coïncide également avec une augmentation des coûts », a déclaré Wayne Pommen, SVP du Canada chez Affirm. « Près de 3 consommateurs canadiens sur 4 ont déclaré que la budgétisation est leur principale préoccupation lorsqu'il s'agit de dépenser cette année, et près de la moitié d'entre eux prévoient d'allouer plus de temps et d'argent aux voyages et aux expériences, selon le rapport sur les tendances de consommation 2022 de PayBright . Grâce à notre partenariat avec CheapOair, nous sommes ravis de soutenir les voyageurs canadiens qui cherchent à réserver leurs voyages en toute confiance et à payer à leur propre rythme grâce à la flexibilité, la transparence et le contrôle qu'offrent nos solutions. »

En sélectionnant PayBright au moment du paiement, les voyageurs approuvés par CheapOair peuvent diviser le coût total de toute réservation supérieure à 200 $ en paiements mensuels. Comme toujours avec PayBright, les consommateurs sont informés du coût total de leur achat dès le départ et ne devront jamais plus que ce qu'ils ont accepté à la caisse. PayBright n'oblige pas les consommateurs à souscrire une carte de crédit et ne facture pas de frais cachés, d'intérêts rétroactifs, de frais d'intérêts renouvelables ou de frais de retard.

CheapOair rejoint une liste croissante de commerçants offrant les solutions de paiement flexibles et transparentes de PayBright à la caisse. À ce jour, plus de 10 000 commerçants nationaux et internationaux proposent les plans de paiement en 4 ou par mois de PayBright aux consommateurs effectuant des achats dans les secteurs de la technologie, de l'électronique, des articles pour la maison, de la mode, des voyages et des articles de sport.

À propos de PayBright

PayBright , une société d' Affirm , est l'un des fournisseurs leaders au Canada de plans de paiement à versements pour les achats en ligne et en magasin. Grâce à des partenariats avec plus de 10 000 commerçants nationaux et internationaux, PayBright permet aux consommateurs canadiens d'acheter maintenant et de payer plus tard dans une expérience rapide et facile. PayBright est entièrement intégré aux principaux marchands partenaires, dont Apple, La Baie d'Hudson, Wayfair, Browns Shoes et Samsung. Les plans de paiement par versements de PayBright varient de 4 paiements aux deux semaines pour les petits achats à 60 mois pour les gros achats, avec des taux d'intérêt aussi bas que 0 % et sans frais de retard. Basé à Toronto, PayBright a fourni aux Canadiens des milliards de dollars en pouvoir d'achat depuis sa création. Pour plus d'informations, visitez le site www.paybright.com .

À propos de Fareportal

Fareportal est une entreprise spécialisée dans la technologie du voyage qui propose un service de conciergerie de voyage de nouvelle génération. Grâce à sa technologie innovante et à ses centres de contact mondiaux détenus et opérés par l'entreprise, Fareportal a établi de solides partenariats dans le secteur, permettant à ses clients d'accéder à plus de 600 compagnies aériennes, à un million d'hébergements et à des centaines de sociétés de location de voitures dans le monde entier. Avec un portefeuille de marques de voyages grand public, dont CheapOair , CheapOair.CA et One Travel , Fareportal permet aux consommateurs de réserver en ligne, sur des applications mobiles pour iOS et Android, par téléphone ou par chat en direct. Fareportal fournit à ses partenaires aériens l'accès à une large base de clients qui réservent des vols internationaux et nationaux à haut rendement, des hôtels, d'autres voyages et des services auxiliaires.

