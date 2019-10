Paul Shaver, figure reconnue de l'industrie, nommé président de l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA)

« La musique et le processus artistique qui la sous-tend m'ont toujours passionné, a pour sa part confié Shaver. L'évolution rapide de la technologie permet aux mélomanes de mieux intégrer la musique à leur vie, ce qui signifie que l'écoute de musique augmente de façon importante partout dans le monde. Il est crucial que la CMRRA continue de prendre les devants pour faire croître la valeur de la musique pour le milieu de l'édition musicale, les auteurs-compositeurs, et l'ensemble de l'écosystème de la musique. »

« Nous accueillons Paul chaleureusement, a ajouté Veronica Syrtash, vice-présidente principale aux affaires commerciales et au développement de l'Agence de la CMRRA. Il s'agit d'une période très réjouissante pour les titulaires de droits et pour notre société de gestion collective. »

Avant d'entrer au service de Nielsen, Shaver a été vice-président de Virgin Music Canada, vice-président au marketing et à la promotion à l'international chez EMI Music Canada, vice-président à la mise en marché des artistes à Universal Music Canada ainsi que premier vice-président et directeur général d'Open Road Records et de RGK Entertainment.

Parmi ses autres principaux faits d'armes, mentionnons l'établissement de féconds partenariats promotionnels et stratégiques pour de nombreux artistes, tant canadiens (Anne Murray, Nickelback, Serena Ryder, Dean Brody et Johnny Reid, entre autres) qu'étrangers (notamment Katy Perry, Coldplay, Lorde, Keith Urban et Imagine Dragons). Shaver travaillera au siège social de la CMRRA à Toronto et entrera en fonction le 15 octobre 2019. Vous pouvez le contacter à pshaver@cmrra.ca.

À propos de la CMRRA

L'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée (CMRRA), une filiale de SoundExchange, représente presque tous les éditeurs de musique faisant affaire au Canada. Elle octroie également des licences à une dizaine de services numériques, dont tous les principaux services de musique en ligne faisant affaire au Canada. En outre, elle octroie des licences ainsi que perçoit et distribue des redevances pour la grande majorité des œuvres musicales enregistrées, vendues et diffusées au Canada. Pour un complément d'information : cmrra.ca.

À propos de SoundExchange

SoundExchange offre au milieu de l'enregistrement sonore et de l'édition musicale des solutions en matière de redevances; à ce titre, elle est un organisme névralgique de l'industrie musicale d'aujourd'hui. La société recueille et distribue des redevances d'exécution numérique pour plus de 192 000 comptes d'artistes interprètes et titulaires de bandes originales. SoundExchange offre des services de premier plan au milieu de l'édition musicale par le truchement de ses filiales : SXWorks et l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA). Ses solutions technologiques lui permettent de transformer d'énormes quantités de données en revenus exacts pour les créateurs. Parmi ces solutions, mentionnons : Music Data Exchange (MDX), International Standard Recording Codes (ISRC) Search, Notice of Intention to Use (NOI) LOOKUP et le Portail des œuvres n'ayant pas fait l'objet de réclamations (par CMRRA Direct). À ce jour, SoundExchange a versé plus de six milliards de dollars en redevances. Pour en savoir plus, visitez www.SoundExchange.com.

