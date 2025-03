Paul Sauvé et des sheffordois se désolent du refus de Hydro-Québec à collaborer au projet de sentiers de vélo de montagne reliant Shefford et Bromont

SHEFFORD, QC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Hydro-Québec refuse de collaborer à l'élaboration d'un ambitieux projet de sentiers de vélo de montagne reliant Shefford et Bromont, au désarroi de certains résidents et adeptes de vélo.

Par l'entremise de son procureur, Hydro-Québec a récemment indiqué qu'aucune demande officielle en appui au projet n'avait été formulée ni par le maire de Shefford, Éric Chagnon, ni par le maire de Bromont, Louis Villeneuve. Or, lors d'échanges avec le maire de Shefford, qui a expliqué que le projet était intéressant malgré plusieurs étapes encore à franchir, et d'après les renseignements obtenus par le directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes, Louis Barbeau, auprès du Canton de Shefford, cette affirmation paraît en contradiction avec la volonté exprimée par les autorités de Shefford.

Paul Sauvé, quant à lui, affirme avoir eu le plaisir de rencontrer le maire Villeneuve de Bromont qui semblait bien ouvert à l'initiative des nouveaux sentiers.

Malgré la position d'Hydro-Québec, la Ferme familiale Sauvé et la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) demeurent convaincues que ce projet est bénéfique pour la communauté et l'environnement. C'est pourquoi ils iront de l'avant avec l'aménagement de sentiers de vélo de montagne sur les terres de la Ferme familiale Sauvé, en phase avec une vision de développement durable et d'accessibilité aux espaces naturels. Il est à préciser que les sentiers en question existent déjà et sont utilisés depuis près de 25 ans en partie sud du site pour la pratique de la motoneige et seront potentiellement bonifiés par des sentiers centenaires logés sur la partie nord du site qui serviront à mettre en valeur la nouvelle installation agricole de biométhanisation, projet agricole novateur et pérenne pour la région.

« Hydro-Québec parle d'acceptabilité sociale, mais refuse d'appuyer un projet structurant et rassembleur pour la communauté. Ce projet aurait été une occasion en or de démontrer son engagement envers les citoyens et les municipalités concernées », souligne Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes.

Rappelons que les projets de lignes de haute tension, comme la ligne Cleveland-Waterloo projetée par Hydro-Québec, auront un impact irréversible sur les paysages des Cantons-de-l'Est, en plus de soulever des préoccupations quant à leurs effets sur la santé des riverains. Une collaboration franche au projet de sentiers de vélo de montagne aurait été un geste concret de la société d'État pour respecter ses engagements en matière d'acceptabilité sociale.

SOURCE Ferme familiale Sauvé

Contact : Louis Barbeau (Fédération québécoise des sports cyclistes), [email protected], 514 252-3071; Paul Sauvé (Ferme familiale Sauvé), [email protected]