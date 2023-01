BERTHIERVILLE, QC, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Paul le Gourmet est fier d'annoncer un investissement important dans son actionnariat par Benny & Frères pour réaliser son plan de croissance. L'association entre ces deux entreprises familiales québécoises permettra de répondre à la forte augmentation de la demande pour les produits cuits sous vide en raison, entre autres, de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des services alimentaires.

Les fondateurs de Paul le Gourmet, Stéphane Forget et Marie-France Turenne, ont transféré l'entreprise à leur fils Vincent Forget qui a trouvé en Benny & Frères le partenaire stratégique idéal afin de poursuivre ses ambitions de développement. Benny & Frères est la société familiale québécoise qui détient les rôtisseries Benny&Co., la division des produits au détail Benny&Co. et la société immobilière Benny & Frères, en plus d'investir dans des projets porteurs tels qu'AecopaQ.

« Les membres de la famille Benny ont été nos tout premiers clients du service alimentaire à la boucherie familiale il y a plus de 10 ans, et ce, avant même la création de notre entreprise, autrefois appelée Préparation Gourmet FT. Nous sommes très confiants en notre avenir avec l'investissement de Benny & Frères qui possède de l'expertise dans le domaine de la gestion d'entreprises. De plus, nos valeurs familiales communes demeureront à la base de nos stratégies d'affaires et de notre succès », précise Vincent Forget, directeur des opérations de Paul le Gourmet.

« Paul le Gourmet est la référence dans le domaine des protéines cuites sous vide et nous sommes particulièrement fiers d'appuyer la vision de la famille Forget. La qualité de leurs produits et la rigueur de leur service à la clientèle sont reconnues de tous dans le milieu. L'entreprise poursuivra ses opérations de manière indépendante et notre collaboration occasionnera de belles retombées pour l'ensemble des parties prenantes », ajoute Marc-Antoine Benny, partenaire stratégique de Paul le Gourmet.

Grâce à ce nouveau partenariat stratégique, Paul le Gourmet aura désormais la capacité d'accroître ses opérations. Également, des opportunités d'avancement de carrière pourraient se présenter à leurs 35 employés grâce à la croissance qui sera induite par cet investissement.

À propos de Paul le Gourmet

Paul le Gourmet est la référence dans le domaine des protéines cuites sous vide. Depuis des générations, ils poursuivent la tradition de produire et d'offrir des viandes de qualité supérieure, en les adaptant à la réalité de la restauration d'aujourd'hui. Leur promesse : offrir jour après jour, avec la plus grande passion, des produits de qualité supérieure aux standards les plus élevés. Grâce à leur expertise unique de cuisson sous vide par thermocirculation, ils offrent une production à grande échelle et un niveau de précision de cuisson inégalé. Ils misent sur l'importance de développer des relations de confiance afin de mettre en valeur les recettes et le talent des chefs d'ici. Pour en savoir davantage : paullegourmet.ca.

À propos de Benny & Frères

Créée en 2010, la société familiale québécoise Benny & Frères détient la chaîne de rôtisseries Benny&Co., la division des produits au détail Benny&Co. et la société immobilière Benny & Frères, en plus d'investir dans des projets porteurs tels qu'AecopaQ.

SOURCE Paul le Gourmet

Renseignements: Martine Robert | [email protected] | 514-212-7812