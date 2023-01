TORONTO, le 5 janv. 2023 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale en propriété exclusive du Groupe Capital RF Inc. (TSX : RCG) (Capital RF) et Services de compensation Fidelity Canada SRI (SCFC) sont fiers d'annoncer la réussite de la transition de Patrimoine Richardson vers l'arrière-guichet de SCFC et l'adoption d'uniFide®, la plateforme technologique de pointe de SCFC pour les conseillers. Cet entente stratégique alimente la transformation numérique de Patrimoine Richardson et accélère les plans de croissance ambitieux des deux entreprises.

Services de compensation Fidelity Canada (SCFC) et Patrimoine Richardson Limitée (PRL) ouvrent la TSX pour célébrer la transition réussie de PR vers la plateforme technologique de pointe de SCFC pour les conseillers, uniFide®. (Groupe CNW/Richardson Wealth) FCC logo (Groupe CNW/Richardson Wealth)

La plateforme novatrice uniFide® de SCFC offre aux conseillers en placement de Patrimoine Richardson une gamme d'outils configurables pour améliorer l'expérience des conseillers et des clients. SCFC fournira des services de garde, de compensation et de règlement des transactions pour Patrimoine Richardson.

« Patrimoine Richardson et Services de compensation Fidelity Canada sont une solution naturelle : nous partageons un héritage entrepreneurial de nos familles fondatrices et une vision à long terme basée sur l'innovation continue, l'agilité, une expérience approfondie et des connaissances », a déclaré Kish Kapoor, président et chef de la direction de Capital RF.

« Nos deux entreprises ont déjà une solide relation de travail et des cultures d'entreprise complémentaires, ce qui a aidé Patrimoine Richardson à passer à la plateforme technologique uniFide de SCFC », a ajouté Scott MacKenzie, président de Services de compensation Fidelity Canada.

Les conseillers en placement de Patrimoine Richardson gèrent 34.9 milliards 34,9 milliards de dollars d'actifs de clients (au 31 décembre 2022). Services de compensation Fidelity Canada, ainsi que Fidelity Investments Canada, détiennent plus de 265 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration et gestion (en date du 4 janvier 2023).

« Services de compensation Fidelity Canada a investi considérablement dans le développement de solutions de gestion de patrimoine axées sur le client, a déclaré MacKenzie. Avec Patrimoine Richardson, nous apportons notre expertise et nos solutions technologiques à leurs conseillers en placement qui fournissent les outils pour gérer et développer leur entreprise unique et fournir un service d'excellence à leurs clients. » Ce nouveau partenariat ajoute une envergure importante à SCFC et renforce sa position en tant que l'un des principaux fournisseurs d'exécution de transaction, de compensation, de garde et de soutien d'arrière-guichet sur le marché canadien des services d'investissement.

Grâce à uniFide®, les conseillers ont accès à une gamme de fonctionnalités puissantes telles que l'ouverture de compte numérique de bout en bout, le traitement direct, la négociation et la production de rapports sur les comptes des clients, et bien plus encore.

« Chez Patrimoine Richardson, nos conseillers sont nos clients. Nous nous engageons à leur offrir les meilleurs outils afin qu'ils puissent offrir le meilleur service à leurs clients. Être en mesure de tirer parti des capacités d'un chef de file de l'industrie de classe mondiale est un exemple parfait de la façon dont nous tenons nos promesses et des trois piliers sur lesquels repose notre stratégie de croissance. En 2022, nous avons reporté le recrutement de conseillers jusqu'à ce que nous terminions cette conversion, et nous accélérerons maintenant notre plan audacieux et ambitieux pour devenir la marque de choix pour les meilleurs conseillers du Canada et leurs clients », a déclaré M. Kapoor.

Cette conversion est le résultat de plus de 18 mois de travail dévoué par une équipe de plus de 100 personnes et a impliqué une participation en profondeur des conseillers de Patrimoine Richardson.

« La culture chez Patrimoine Richardson est d'écouter attentivement les conseillers. », a déclaré David Porter, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille. « Des dizaines d'entre nous ont été consultés à chaque étape de cette transition, et nos commentaires ont été essentiels pour façonner l'avenir de notre entreprise. »

À propos du Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 34,9 milliards de dollars d'actifs gérés (au 31 décembre 2022) et 20 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work™ (Un endroit où il fait bon travailler) au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario, et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental, dans le domaine des services financiers et de l'assurance, et pour le travail hybride. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com .

À propos de Services de compensation Fidelity Canada s.r.i.

Services de compensation Fidelity Canada (SCFC) est un fournisseur de premier plan de services de garde et de compensation qui offre des solutions robustes, flexibles et évolutives aux courtiers/négociants agréés, aux gestionnaires de portefeuille et aux conseillers en placement. Les clients comptent sur notre expertise en gestion de patrimoine, en technologie, en négociation et en transition des affaires, ce qui leur donne la liberté de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : aider les investisseurs finaux à atteindre leurs objectifs financiers. SCFC est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada en 2022, l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto en 2022 et l'un des meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes en 2022. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://clearing.fidelity.ca

SOURCE Richardson Wealth

Renseignements: Personnes-ressources pour les investisseurs et les médias: Pour Capital RF, Justine Hall, Longview Communications and Public Affairs, 604 694-6039, [email protected]; Pour Services de compensation Fidelity Canada (médias): Chris Pepper, Vice-président, Affaires générales, 416 795-7762, [email protected], @fidelitycanada