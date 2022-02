TORONTO, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale en propriété exclusive de Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) a annoncé aujourd'hui un don de 50 000 $ au Black Opportunity Fund (BOF). Ce don appuiera l'organisme caritatif dans sa puissante mission d'aider les communautés noires à atteindre un plus grand succès économique et social.

« En tant que membre fondateur du Black Opportunity Fund, je suis fier de l'engagement continu de Patrimoine Richardson envers l'élévation des communautés noires au Canada », déclare Michael Williams, vice-président principal de la gestion des risques. « En mettant l'accent sur les défis uniques -- et souvent mal compris -- auxquels sont confrontés les Noirs face à l'enracinement du racisme systémique anti-Noir, nous pouvons conduire des initiatives cruciales et mener des conversations qui mobilisent des changements réels et durables. »

« Nous sommes reconnaissants envers Patrimoine Richardson pour son généreux don. Leur soutien continu au Black Opportunity Fund est un appui positif à la mission et au mandat qui nous poussent à progresser alors que nous travaillons collectivement à lutter contre le racisme anti-Noir et à promouvoir l'autonomisation économique dans les communautés noires partout au Canada. Nous sommes impatients de continuer à développer cet important partenariat », déclare Craig Wellington, directeur général, Black Opportunity Fund.

Patrimoine Richardson fait la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et appuie des initiatives visant à créer des conditions qui aident les communautés noires à bâtir et à maintenir la richesse générationnelle.

À propos de Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) est inscrite à la Cote de la TSX (TSX : RCG) société axée sur la gestion de patrimoine. Opérant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec un actif sous administration de 36.8 milliards de dollars (au 31 decembre 2021) et 20 bureaux à travers le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions de placement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés ou très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu la certification - déterminée annuellement - du Centre d'excellence fiduciaires pour ses plateformes de comptes gérés séparément et de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un excellent lieu de travail™ au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada, un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental et un meilleur lieu de travail pour les services financiers et l'assurance. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web d'entreprise à l'adresse www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

À propos de Black Opportunity Fund

Le Black Opportunity Fund est une organisation caritative canadienne enregistrée, pilotée par la communauté, dont le mandat est de combattre l'impact du racisme anti-Noir au Canada. Le fonds catalysera la croissance culturelle, économique et politique pour permettre aux institutions, aux gouvernements et aux entreprises du Canada d'adopter une plus grande diversité à tous les niveaux. Le Black Opportunity Fund donnera la priorité aux initiatives concernant l'éducation, les soins de santé, la jeunesse, les femmes, la justice sociale, les arts et la culture, l'immigration, la technologie, l'esprit d'entreprise et le gouvernement qui ont un impact sur la qualité de vie de la communauté noire. www.blackopportunityfund.ca.

Renseignements: Contacts investisseurs et médias: Capital RF, Rocco Colella, Directeur général, Relations avec les investisseurs, 647-297-5788, [email protected]