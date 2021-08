Patrimoine Richardson et Purpose Investments approfondissent leur relation grâce à un partenariat de gestion d'actifs innovateur

TORONTO, le 23 août 2021 /CNW/ - Purpose Investments Inc. (Purpose), une société canadienne de gestion d'actifs de premier plan, et Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada et une filiale en propriété exclusive de Groupe Capital RF Inc. (RF Capital) (TSX:RCG), ont annoncé conjointement aujourd'hui que l'équipe de Patrimoine Richardson qui sous-conseille certains fonds de Purpose se joindra à Purpose, à compter du 1er septembre 2021. L'entente établit un cadre pour un partenariat de collaboration continue qui, selon nous, aidera à débloquer des occasions de croissance et à créer une plateforme plus solide pour les conseillers de Patrimoine Richardson afin de servir leurs clients.

Grâce à ce changement, Purpose élargira ses capacités de gestion des placements, accélérera sa pratique de modèles de portefeuille axés sur les conseillers, qui est à la pointe du secteur, et améliorera ses capacités de recherche et de publication de contenu. L'équipe qui déménagera chez Purpose continuera à fournir des services de gestion des placements, de conseil, de recherche et de publication sans interruption pour les conseillers de Patrimoine Richardson et leurs clients. Les conseillers de Patrimoine Richardson bénéficieront de la variété de solutions axées sur le client et de la force de l'équipe d'investissement de Purpose, ainsi que de ses ressources et de son large éventail d'opportunités d'investissement.

Au cours des sept dernières années, l'équipe de gestion de fonds de Patrimoine Richardson s'est épanouie pour bâtir une entreprise de gestion d'actifs et de conseil très performante. Elle fournit des conseils de haute qualité, objectifs et transparents par le biais de services de répartition d'actifs personnalisés et tactiques, de sélection de gestionnaires de placements, de stratégies de FNB et de gestion directe de portefeuille. L'équipe gère directement plus de 1,4 milliard de dollars d'actifs dans le cadre de plusieurs stratégies d'actions nord-américaines et de catégories d'actifs multiples, notamment le fonds de répartition tactique d'actifs Purpose (RTA), le fonds de revenu d'actions de base Purpose (RDE) et le fonds d'occasions comportementales Purpose (BHAV), qui ont reçu cinq étoiles.

Craig Basinger, l'actuel chef des placements de Patrimoine Richardson, se joindra à Purpose en tant que chef de la stratégie de marché et sera rejoint par certains membres de son équipe. Chez Purpose, Craig et l'équipe auront accès à des ressources supplémentaires pour accélérer de manière significative la croissance de leur plateforme de gestion des investissements, de recherche sur les investissements et de conseil en modèles de portefeuilles, centrée sur les conseillers.

« Cette relation stratégique s'inscrit dans le cadre de nos initiatives de croissance audacieuses et souligne notre engagement à offrir une expérience améliorée à nos conseillers et à leurs clients. Notre relation renforcée avec Purpose nous aidera à réaliser notre vision d'être la marque de choix pour les meilleurs conseillers du Canada et leurs clients fortunés en tirant parti de l'expertise en matière d'investissement, de l'expérience et de la plateforme de gestion d'actifs plus vaste de Purpose », a déclaré Kish Kapoor, président et chef de la direction de RF Capital.

« Nous sommes ravis d'accueillir Craig et son équipe au sein de Purpose pour renforcer nos capacités alors que nous cherchons à accélérer la croissance de notre activité en travaillant en étroite collaboration avec des conseillers et des partenaires dans tout le pays », a déclaré Som Seif, fondateur et PDG de Purpose.

« Cette relation renforcée est une excellente occasion de tirer parti des forces de chacun, de se concentrer sur les opportunités de croissance, de partager des renseignements et d'élargir les offres à nos clients existants et nouveaux dans le cadre de Purpose », a déclaré Craig Basinger.

« Nous sommes impatients de nous appuyer sur nos réalisations et de renforcer notre position de véritable leader et innovateur dans le secteur. Nous sommes convaincus que le meilleur reste à venir », a conclu M. Seif.

RF Capital, la société mère de Patrimoine Richardson, estime que ce changement n'aura pas d'impact significatif sur ses résultats financiers consolidés.

Pour en savoir plus sur Purpose, veuillez consulter : www.purposeinvest.com. Pour en savoir plus sur RF Capital, veuillez consulter : www.rfcapgroup.com.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose est une société de gestion d'actifs avec plus de 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Purpose se concentre sans relâche sur l'innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits d'investissement gérés et quantitatifs. Purpose est dirigée par Som Seif, un entrepreneur de renom, et est une division de Purpose Financial, une plateforme de services financiers indépendante et axée sur la technologie qui remodèle le secteur en reliant et en créant des opportunités dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et des services financiers aux petites entreprises.

À propos de RF Capital Group Inc.

Groupe RF Capital Inc. (RF Capital) est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 34 milliards de dollars d'actifs gérés (au 31 juillet 2021) et 19 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes à gestion distincte et de comptes de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler) au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental.

Informations prospectives - RF Capital

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à RF Capital et telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les objectifs et les stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que des déclarations concernant les convictions, les plans, les estimations, les projections et les intentions de la direction et des déclarations similaires concernant des événements, des résultats, des circonstances, des performances ou des attentes futurs anticipés qui ne sont pas des faits historiques. Les informations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « perspectives », « objectif », « peut », « sera », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « croire », « devrait », « planifier » ou « continuer », ou d'autres expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs. Ces informations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur les informations dont elle dispose actuellement. Les informations prospectives contenues dans le présent document sont expressément qualifiées dans leur intégralité par la présente mise en garde.

Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse, y compris les énoncés concernant la nature de notre stratégie de croissance à venir et l'exécution de l'un ou l'autre de nos plans potentiels, ne sont pas des garanties de résultats futurs et comportent de nombreux risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats potentiels discutés ou anticipés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux décrits dans le présent communiqué de presse et dans notre notice annuelle. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques de marché, de crédit, de liquidité, d'exploitation et les risques juridiques et réglementaires, ainsi que d'autres facteurs de risque, notamment les variations de la valeur marchande des titres, la dépendance à l'égard du personnel clé et la durabilité des frais. En outre, d'autres facteurs, tels que les conditions économiques générales, y compris les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change, peuvent également influencer nos résultats d'exploitation. Pour une description des risques supplémentaires qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles, voir les sections « Gestion des risques » et « Facteurs de risque » de notre rapport de gestion 2020 et la section « Facteurs de risque » de notre dernière notice annuelle.

Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut exister d'autres facteurs de risque dont nous n'avons pas actuellement connaissance ou que nous considérons actuellement comme non importants et qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces informations prospectives.

Les informations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont :

Ces prévisions sont fondées sur la confiance que la direction accorde à certaines hypothèses qu'elle juge raisonnables; toutefois, rien ne garantit que ces prévisions s'avèrent exactes. Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être considérées comme des « perspectives financières » aux fins des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. À ce titre, les perspectives financières peuvent ne pas être appropriées à des fins autres que celles du présent communiqué de presse. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Lorsqu'ils s'appuient sur des déclarations prospectives pour prendre des décisions, les lecteurs doivent examiner attentivement les facteurs susmentionnés, dont la liste n'est pas exhaustive;

Les prévisions sont faites à la date du présent communiqué de presse et ne doivent pas être considérées comme représentant notre point de vue à toute date ultérieure à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, notre direction et notre conseil d'administration ne s'engagent pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Expressément qualifiée dans son intégralité par les avertissements qui précèdent.

Renseignements: Groupe Capital RF Inc., Rocco Colella, directeur général, Relations avec les investisseurs, Tél. : 416-941-0894; courriel : [email protected] ; Purpose Investments Inc., Keera Hart, Relations avec les médias, Tél. : 905 580-1257; courriel : [email protected]

