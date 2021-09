Patrimoine immobilier - La ministre Nathalie Roy pose un geste concret pour protéger le patrimoine et sauvegarder la Maison René-Lévesque

QUÉBEC, le 20 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'elle procède à l'acquisition de la maison et du terrain où René Lévesque a passé son enfance et une partie de son adolescence, à New Carlisle, dans la région de la Gaspésie. La ministre souhaite ainsi protéger la demeure du personnage historique qu'est le 23e premier ministre du Québec et redonner tout son lustre à ce bâtiment dont l'état est jugé préoccupant depuis quelques années.

Ce geste exceptionnel permettra d'assurer la conservation de cet immeuble officiellement reconnu en tant que bâtiment patrimonial protégé par l'État. À titre de nouveau propriétaire, le gouvernement du Québec entame dès maintenant les étapes nécessaires à sa sauvegarde. Il a mandaté une firme en architecture spécialisée en patrimoine qui établira dans les prochaines semaines l'état de « santé » du bâtiment afin d'en planifier la restauration, d'en assurer sa pérennité et de la mettre en valeur. Des discussions seront d'ailleurs entamées avec les acteurs du milieu en vue d'évaluer différents scénarios en ce sens.

Le gouvernement du Québec a démontré à maintes occasions que la protection du patrimoine bâti québécois est une priorité et l'acquisition de la maison de René Lévesque en fait foi. Par ce geste, il va plus loin encore en protégeant un lieu qui a vu grandir un personnage incarnant la fierté de la nation québécoise et ayant profondément marqué son histoire.

« Notre gouvernement n'est pas seulement moralement engagé à protéger nos bâtiments patrimoniaux : il agit concrètement en ce sens. En acquérant la Maison René-Lévesque, nous nous assurons de préserver sa valeur hautement symbolique pour les Québécoises et les Québécois. Nous pourrons ainsi mieux préserver et mettre en valeur cette propriété où René Lévesque a passé son enfance. Par ce geste, nous reconnaissons le rôle marquant qu'il a joué dans notre histoire et son influence positive sur l'affirmation identitaire des Québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

La Maison René-Lévesque a été reconnue monument historique en 1995 pour ses valeurs historique et architecturale.

Depuis le 19 octobre 2012, avec l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel , la maison est un immeuble patrimonial classé.

, la maison est un immeuble patrimonial classé. En septembre 2019, le gouvernement du Québec a autorisé par décret la ministre de la Culture et des Communications à acquérir la Maison René-Lévesque par expropriation, ainsi que le terrain sur lequel elle est située, afin d'en assurer la protection, la transmission et la mise en valeur.

