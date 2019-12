Patrimoine immatériel - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,8 M$ pour le patrimoine immatériel

QUÉBEC, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a accordé en 2019 plus de 1,8 M$ à différents organismes pour la sauvegarde, la connaissance, la mise en valeur et la transmission du patrimoine immatériel québécois.

L'ensemble des aides financières consenties ont pour objectif de soutenir les acteurs du patrimoine immatériel dans leurs efforts de documentation, de formation, de diffusion et de promotion des pratiques culturelles traditionnelles du Québec, et de contribuer ainsi à la sauvegarde et au rayonnement de ces dernières. Plusieurs organismes réalisent notamment des projets qui enrichissent le contenu du Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Citation :

« Le patrimoine immatériel est constitué de pratiques et de savoir-faire qui nous appartiennent collectivement et dont nous sommes fiers. Le Québec est riche de traditions qui teintent notre fibre identitaire et qui colorent différentes sphères de nos vies. La culture traditionnelle doit ainsi être valorisée et transmise pour qu'elle continue de nous faire vibrer de génération en génération. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Résumé des aides accordées au patrimoine immatériel en 2019 :

Aide Montant Soutien à 8 projets afin de stimuler l'intérêt pour la culture traditionnelle québécoise 223 000 $ Aide au Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) pour la mise en place du programme national des Maîtres de traditions vivantes 300 000 $ Soutien au fonctionnement du CQPV en tant qu'organisme de regroupement national en patrimoine immatériel 445 500 $ Soutien au CQPV pour l'embauche d'une ressource en développement numérique 144 000 $ Soutien aux activités régulières des 3 organismes voués à l'enseignement des arts de la veillée de danse : Violon trad Québec dans Lanaudière Marée musique dans le Bas-Saint-Laurent Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise à Montréal 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $ Aide au CQPV pour la mise en place du Réseau Veillées Trad 300 000 $ Total 1 862 500 $

Lien connexe :

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388