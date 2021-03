Patrimoine culturel - La ministre Nathalie Roy désigne comme personnages historiques Charles Le Moyne de Longueuil et de Châteauguay et Catherine Thierry dit Primot

QUÉBEC, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'elle désigne comme personnages historiques, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, Charles Le Moyne de Longueuil et de Châteauguay et Catherine Thierry dit Primot. Le gouvernement du Québec reconnaît ainsi leur rôle dans la fondation de Longueuil et l'importante contribution de ces pionniers de Montréal à l'histoire du Québec.

Soldat, interprète, marchand prospère et seigneur, Charles Le Moyne de Longueuil et de Châteauguay est un personnage illustre de la Nouvelle-France. Arrivé à Ville-Marie en 1646, il se signale d'abord dans la défense de l'établissement, puis dans le commerce des fourrures. Grâce à son activité qui s'étend jusqu'à la baie d'Hudson et aux Grands Lacs, il amasse une fortune considérable et devient l'un des principaux marchands de Montréal. Il acquiert également des terres sur la rive sud de Montréal qu'il met en valeur, soit les seigneuries de Longueuil en 1657, de Châteauguay en 1673 et de l'Île-Perrot en 1684. Parallèlement à ces occupations, il participe à quelques campagnes militaires et agit, en raison de sa connaissance des langues autochtones, comme interprète pour les autorités coloniales. Il participe notamment à la négociation de deux paix avec les Iroquois, conclues respectivement en 1653 et en 1684. Le Moyne reçoit en 1668 ses lettres de noblesse.

Résidant avec son mari sur la rue Saint-Paul, à Montréal, Catherine Thierry dit Primot fait partie des personnalités en vue de la société coloniale du XVIIe siècle. Sa position avantageuse lui permet notamment de s'impliquer dans les bonnes œuvres religieuses. Elle donne naissance et élève 2 filles et 12 fils, dont le baron Charles Le Moyne de Longueuil et l'explorateur Pierre Le Moyne d'Iberville et d'Ardillières, qui s'illustreront à leur tour dans l'administration et la défense de la colonie. En 1668, Catherine Thierry dit Primot est anoblie en même temps que son époux, ses enfants et sa postérité. À la suite du décès de son époux, elle s'emploie à faire fructifier la fortune familiale en s'associant entre autres au marchand Antoine Pascaud. Elle contribue également à la mise en valeur des possessions seigneuriales de la famille en faisant notamment construire un moulin sur l'île Saint-Bernard.

Citations :

« Comme le patrimoine bâti, les nombreux personnages et événements qui ont marqué notre histoire et l'évolution de notre société font partie de l'identité québécoise. Je suis honorée, en tant que ministre de la Culture et des Communications, de pouvoir désigner deux personnages qui ont marqué l'histoire de Montréal et de la Montérégie. Acteurs importants de la Nouvelle-France, Charles Le Moyne de Longueuil et de Châteauguay et Catherine Thierry dit Primot n'ont pas seulement contribué à la fondation de Longueuil et au développement des seigneuries de Longueuil, de Châteauguay et de l'Île-Perrot, mais ils ont également participé à l'établissement de ce que notre société est devenue et dont nous sommes extrêmement fiers! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Au cours des dernières années, la Ville s'est appliquée à faire connaitre ces deux pionniers inspirants dont le rôle a contribué à la fondation de Longueuil. Déjà il y a quelques années, au temps des célébrations du 350e de Longueuil, nous avons fait revivre Charles Le Moyne. Puis, en 2018, nous avons renommé un parc de la rue Saint-Charles en l'honneur de Catherine Primot. Les deux personnages sont également présents dans le circuit historique disponible sur l'application Explorez Longueuil qui nous fait découvrir le patrimoine longueuillois. Nous sommes heureux de l'hommage qui leur est rendu aujourd'hui et la Ville s'engage à faire perdurer la mémoire et la contribution de Charles Le Moyne de Longueuil et de Châteauguay et de Catherine Thierry dit Primot. »

Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

