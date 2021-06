Patrimoine culturel à caractère religieux - Une aide financière de plus de 650 000 $ pour la restauration de bâtiments patrimoniaux à caractère religieux du Bas-Saint-Laurent

SAINT-FABIEN, QC, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une somme de 657 712 $ sera versée pour la restauration d'immeubles patrimoniaux à caractère religieux du Bas-Saint-Laurent.

Cette aide financière permettra de restaurer quatre immeubles du Bas-Saint-Laurent, soit les presbytères de Notre-Dame-des-Neiges et de Sainte-Luce ainsi que les églises de Sainte-Cécile à Rimouski et de Saint-Pascal-de-Kamouraska.

La somme consentie est issue du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux, auquel la ministre de la Culture et des Communications a récemment octroyé une somme de 15 M$ pour l'année 2021-2022. Rappelons que le Programme permet de financer jusqu'à 80 % des coûts des projets ayant préalablement fait l'objet d'un processus de sélection rigoureux du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

En soutenant la restauration et la requalification de bâtiments à caractère religieux qui sont propres à l'identité québécoise, le gouvernement du Québec préserve un précieux héritage qui fait la fierté des citoyennes et citoyens et qui contribue à la beauté des villes et villages.

Citations

« Afin de rappeler notre passé et de nourrir notre mémoire, nous devons protéger ce patrimoine qui constitue un outil de connaissances privilégié sur l'histoire du Québec. Ce patrimoine n'est pas seulement religieux, il est aussi culturel et social. En effet, les lieux de culte ont joué et jouent encore aujourd'hui un rôle majeur en matière de cohésion sociale et les citoyens s'y retrouvent pour des activités non seulement religieuses, mais également communautaires et très souvent culturelles. Notre patrimoine religieux est constitué de magnifiques témoignages de notre passé. Les Québécoises et les Québécois éprouvent pour cet héritage une légitime fierté et c'est pourquoi notre gouvernement s'est fait un devoir de le sauvegarder et de le faire connaître. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec injecte plus de 650 000 $ pour la restauration de ces immeubles à caractère religieux. En plus de permettre d'offrir un legs exceptionnel aux générations futures, cette bonne nouvelle aura des retombées positives sur l'attractivité de la région puisque les citoyens et les visiteurs pourront découvrir, ou redécouvrir, le patrimoine et la beauté du Bas-Saint-Laurent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis de cette annonce de l'enveloppe budgétaire de 15 M$ pour le patrimoine culturel à caractère religieux. Les sommes investies par le gouvernement du Québec pour la sauvegarde du patrimoine religieux génèrent des retombées économiques importantes dans l'économie québécoise. La réalisation des travaux engendre une forte mobilisation des communautés locales et elle contribue significativement au maintien d'un savoir-faire et d'une expertise professionnelle spécialisée dans le domaine du patrimoine. »

Josée Grandmont, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec

Répartition des sommes dans la région du Bas-Saint-Laurent

Édifice Municipalité Aide financière Description des travaux Presbytère de Notre-Dame-des-Neiges Trois-Pistoles 153 712 $ Restauration de la toiture Presbytère de Sainte-Luce Sainte-Luce 126 000 $ Restauration de la toiture de la galerie Église de Saint-Pascal-de-Kamouraska Saint-Pascal-de-Kamouraska 245 000 $ Restauration de la maçonnerie de la façade principale Église de Sainte-Cécile Rimouski 133 000 $ Restauration de la fenestration

Liens connexes

