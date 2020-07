Patrimoine culturel à caractère religieux - Un financement de 1 848 834 $ pour la restauration de bâtiments et d'objets patrimoniaux à caractère religieux en Montérégie

LA PRAIRIE, QC, le 28 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 1 848 834 $ octroyée à des projets de restauration patrimoniale dans la région de la Montérégie. Ce montant sera consacré à la restauration d'immeubles patrimoniaux à caractère religieux.

La somme consentie aujourd'hui fait partie de l'enveloppe totale de 15 M$ du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux récemment annoncée par la ministre de la Culture et des Communications pour l'année 2020-2021. Rappelons que le Programme permet de financer jusqu'à 80 % des coûts des projets ayant préalablement fait l'objet d'un processus de sélection rigoureux du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Pour le gouvernement du Québec, soutenir financièrement la restauration du patrimoine bâti à caractère religieux contribue à préserver la beauté des villes et villages qui rend les Québécois si fiers.

Citations :

« Le patrimoine culturel à caractère religieux est intimement lié à notre histoire et à notre identité, et il est au cœur de nos villes et villages. Restaurer les bâtiments et leurs objets nous permettra d'en préserver les attraits historiques et de contribuer à la fierté des communautés qui les ont vus naître. En conservant ainsi le patrimoine bâti québécois, notre gouvernement concourt du même souffle à la relance économique et fait en sorte que les artisans et ouvriers puissent se remettre au travail à la grandeur du Québec. Je suis donc très heureuse de notre investissement qui a de belles retombées non seulement pour notre histoire et notre culture, mais également pour notre économie. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Un simple coup d'œil aux bâtiments faisant l'objet de travaux nous démontre que ce sont des joyaux de notre patrimoine. Il n'est pas étonnant que les citoyennes et les citoyens de notre région y soient très attachés. Je veux d'ailleurs remercier les communautés montérégiennes souscrivant à cette « grande corvée patrimoniale » qui crée une activité économique et touristique bénéfique en ces temps difficiles. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Nous sommes heureux de l'annonce de l'enveloppe budgétaire de 15 M$ accordée pour la restauration du patrimoine culturel à caractère religieux. Les projets rendus possibles grâce aux investissements gouvernementaux génèrent d'importants effets structurants, tant sur le plan des communautés locales que sur les plans professionnel et culturel. »

Josée Grandmont, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec

Répartition des sommes dans la région de la Montérégie

Édifice Municipalité Description des travaux Aide financière Église La-Nativité-de-la-Sainte-Vierge La Prairie Restauration du parvis, de la maçonnerie, des portes et des fenêtres 530 433 $ Église Saint-Thomas-d'Aquin Saint-Lambert Restauration de la toiture, des fenêtres et des portes. Reconstruction du réseau de drainage 142 800 $ Cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste Saint-Jean-sur-Richelieu Restauration de la fenestration 357 776 $ Église Sainte-Anne-de-Sorel Sainte-Anne-de-Sorel Restauration des fenêtres et des portes 126 885 $ Basilique-cathédrale Sainte-Cécile Salaberry-de-Valleyfield Restauration de la maçonnerie des clochers 294 000 $ Église Christ Church Sorel-Tracy Réfection du système électrique 60 000 $ Église Saint-Marc Saint-Marc-sur-Richelieu Restauration de la fenestration. Ventilation du sous-sol, du vide sanitaire et de l'entretoit 142 431 $ Église Sainte-Madeleine Rigaud Restauration de la fenestration 107 676 $ Église Saint-Télesphore Saint-Thélesphore Restauration de la tôlerie du clocher. Installation d'un système de détection incendie 58 033 $ Église de Saint-Michel Vaudreuil-Dorion Restauration de la fenestration 28 800 $

