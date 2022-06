Patrimoine culturel à caractère religieux - Plus de 550 000 $ pour protéger le patrimoine à caractère religieux de Québec

QUÉBEC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, qu'une somme de 552 000 $ sera versée pour la restauration et la requalification d'immeubles patrimoniaux à caractère religieux situés à Québec.

De cette somme, 525 000 $ sont octroyés au Conseil du patrimoine religieux du Québec pour la réalisation 2 projets de restauration de bâtiments religieux. Ces subventions visent à préserver et à maintenir en bon état les biens immobiliers ayant une valeur patrimoniale.

De plus, une aide financière de 27 000 $ est consacrée à la requalification de l'église de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier. Cette somme a pour objectif de soutenir les organismes qui souhaitent réaliser des projets de requalification et qui sont dans les toutes premières étapes de la phase de planification.

Rappelons également que la ministre de la Culture et des Communications a annoncé son intention d'octroyer une somme de 4 M$ pour permettre la réalisation de travaux urgents sur l'église du Très-Saint-Sacrement, désormais classée comme bâtiment patrimonial.

En finançant la restauration et la requalification de bâtiments à caractère religieux qui sont propres à l'identité québécoise, le gouvernement du Québec préserve un précieux héritage qui fait la fierté des citoyennes ainsi que des citoyens et qui contribue à la beauté de nos régions.

Projets de restauration soutenus dans la région

Immeuble Description des travaux Aide financière Église de Saint-Louis-de-Courville Restauration de la toiture et des clochers 290 500 $ Chapelle des Jésuites Restauration du clocher et de la toiture 234 500 $ Total 525 000 $

Projet de requalification soutenu dans la région

Immeuble Description des travaux Aide financière Église de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier Étude de faisabilité pour la rénovation de l'église 27 000 $ Total 27 000 $

Citations

« La préservation du patrimoine religieux à Québec occupe une place de choix dans les priorités de votre gouvernement. Il s'agit d'une tendance de plus en plus marquée et nous avons tout lieu de nous en réjouir. Avec la langue, le patrimoine et la culture font partie du socle de notre identité et participent grandement à l'embellissement de notre Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Notre gouvernement poursuit ses actions pour préserver les immeubles qui ont fait notre histoire. Notre patrimoine religieux constitue une signature distinctive, un héritage dont les valeurs historique, culturelle et identitaire sont immenses. Le préserver et le faire connaître, c'est pratiquer un essentiel devoir de mémoire et affirmer notre fierté d'être Québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

