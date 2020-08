Patrimoine culturel à caractère religieux - Le gouvernement du Québec octroie 600 000 $ pour la restauration de la cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila

AMOS, QC, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, en présence de Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 600 000 $ octroyée à la cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila à Amos pour effectuer une partie de la restauration de la maçonnerie, de la fenestration et des portes.

La somme consentie aujourd'hui fait partie de l'enveloppe totale de 15 M$ du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux récemment annoncée par la ministre de la Culture et des Communications pour l'année 2020-2021, et gérée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Les 15 M$ versés serviront plus précisément à la restauration de 62 bâtiments et de 3 orgues, répartis dans plusieurs régions. Rappelons que le Programme permet de financer jusqu'à 80 % des coûts des projets ayant préalablement fait l'objet d'un processus de sélection rigoureux du Conseil.

Pour le gouvernement, soutenir la restauration du patrimoine bâti à caractère religieux contribue à préserver la beauté des villes et villages qui rendent les Québécois si fiers.

« Le patrimoine culturel à caractère religieux est intimement lié à notre histoire et à notre identité, et il est au cœur de nos villes et villages. Restaurer les bâtiments et leurs objets nous permettra d'en préserver les attraits historiques et de contribuer à la fierté des communautés qui les ont vus naître. En conservant ainsi le patrimoine bâti québécois, notre gouvernement concourt du même souffle à la relance économique et fait en sorte que les artisans et ouvriers puissent se remettre au travail à la grandeur du Québec. Je suis donc très heureuse de notre investissement qui a de belles retombées non seulement pour notre histoire et notre culture, mais également pour notre économie. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila d'Amos est l'un des plus spectaculaires bâtiments du patrimoine religieux de notre région. En finançant sa rénovation, nous posons un geste de reconnaissance envers l'héritage culturel de l'Abitibi-Témiscamingue. Avec les travaux de restauration de la cathédrale, les générations futures pourront se souvenir et surtout apprécier la grandeur de ce monument régional. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La cathédrale d'Amos, située au cœur de la ville, se distingue par son architecture remarquable. C'est avec joie que je remercie la ministre de la Culture et des Communications qui, par cette aide financière, assure la pérennité de cet établissement qui fêtera bientôt ses 100 ans d'existence. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Nous sommes heureux de l'annonce de l'enveloppe budgétaire de 15 M$ accordée pour la restauration du patrimoine culturel à caractère religieux. Les projets rendus possibles grâce aux investissements gouvernementaux génèrent d'importants effets structurants, tant sur le plan des communautés locales que sur les plans professionnel et culturel. »

Josée Grandmont, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec

