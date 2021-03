Patrimoine culturel à caractère religieux - La députée Suzanne Blais confirme une aide financière de 5 M$ pour la restauration de la cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila à Amos

AMOS, QC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - La députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, qu'une aide financière de 5 M$ est octroyée à la cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila à Amos pour sa restauration.

Pour le gouvernement, l'aide annoncée aujourd'hui vise non seulement à restaurer un joyau patrimonial intimement lié à l'histoire et à l'identité des citoyens d'Amos et d'Abitibi-Témiscamingue, mais elle traduit également sa volonté de soutenir la restauration du patrimoine bâti à caractère religieux dans toutes les régions du Québec.

Cette somme s'ajoute aux 15 M$ du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux annoncés par la ministre en juillet 2020, et aux 5 M$ alloués au Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux annoncés en septembre de la même année. L'aide accordée pour la restauration de la cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila porte donc le financement total du gouvernement du Québec en matière de patrimoine religieux à 25 M$ pour l'année 2020-2021.

Ces deux programmes sont administrés par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Mentionnons que les fonds alloués dans le cadre du premier programme ont permis la restauration de 62 bâtiments et de 3 orgues, répartis dans plusieurs régions du Québec.

Citations :

« Nos églises font partie d'un patrimoine bâti qui évoque nos racines, notre histoire et notre identité. Nous avons le devoir en tant que gouvernement de préserver cette richesse et de la mettre en valeur. Je suis très heureux de l'annonce faite par la députée Suzanne Blais, qui permettra de restaurer la cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila et de lui rendre cet éclat majestueux qui rend les citoyens d'Amos et d'Abitibi-Témiscamingue si fiers. C'est un investissement qui aura de belles retombées non seulement pour notre histoire et notre culture, mais également pour notre économie. »

François Legault, premier ministre

« Le patrimoine culturel à caractère religieux contribue à la beauté de nos villes et villages dont les Québécois sont si fers. Soutenir la restauration des bâtiments et de leurs objets n'est pas seulement une priorité de notre gouvernement; c'est aussi une façon de rendre hommage à des biens patrimoniaux historiques et aux communautés qui les ont vus naître. Grâce aux travaux de restauration qui seront effectués, les générations futures pourront se souvenir et surtout apprécier la valeur exceptionnelle de ce monument qu'est la cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis très fier de représenter un gouvernement soucieux de mettre en valeur notre patrimoine. Un gouvernement qui fait en sorte que, dans toutes les régions, les Québécoises et les Québécois chérissent ce patrimoine constitué de repères leur rappelant leur histoire et leur identité. Je veux remercier les gens d'Abitibi-Témiscamingue pour leur appui dans les efforts que déploie le gouvernement pour léguer aux générations futures un héritage de grande valeur historique, architecturale et artistique. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« La cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila d'Amos est l'un des plus spectaculaires bâtiments du patrimoine religieux de notre région. En finançant sa rénovation, nous posons un geste de reconnaissance envers l'héritage culturel de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Liens connexes :

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Hélène Desjardins, Attachée politique, Bureau de la députée d'Abitibi-Ouest, 819 444-5007; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]