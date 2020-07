Patrimoine culturel à caractère religieux - 15 M$ pour la restauration de bâtiments à caractère religieux à la grandeur du Québec

NICOLET, QC, le 20 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec verse un montant de 15 M$ en 2020-2021 pour assurer la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux sur l'ensemble du territoire québécois. Cette somme sera consacrée à la restauration d'immeubles et d'objets patrimoniaux à caractère religieux.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en a fait l'annonce aujourd'hui à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, en compagnie de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, de M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, et de Mme Josée Grandmont, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Les 15 M$ versés serviront plus précisément à la restauration de 62 bâtiments et de 3 orgues, répartis dans plusieurs régions. Rappelons que le programme, visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux, permet de financer jusqu'à 80 % des coûts des projets.

Pour le gouvernement du Québec, soutenir financièrement la restauration du patrimoine bâti à caractère religieux contribue à préserver la beauté des villes et villages qui rend les Québécois si fiers.

Citations :

« Le patrimoine culturel à caractère religieux est intimement lié à notre histoire et à notre identité, et il est au cœur de nos villes et villages. Restaurer les bâtiments et leurs objets nous permettra d'en préserver les attraits historiques et de contribuer à la fierté des communautés qui les ont vus naître. En conservant ainsi le patrimoine bâti québécois, notre gouvernement concourt du même souffle à la relance économique et fait en sorte que les artisans et ouvriers puissent se remettre au travail à la grandeur du Québec. Je suis donc très heureuse de notre investissement qui a de belles retombées non seulement pour notre histoire et notre culture, mais également pour notre économie. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les biens patrimoniaux à caractère religieux représentent une richesse collective exceptionnelle. Il faut les traiter avec soin, les préserver et les garder vivants. Les montants financiers annoncés aujourd'hui confirment la grande importance que nous leur accordons et ce, notamment dans notre belle région du Centre-du-Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis très heureux que plusieurs immeubles du patrimoine religieux de partout au Québec reçoivent à nouveau des sommes importantes de la part de votre gouvernement. La préservation et la restauration de ces lieux de culte dans les différentes communautés revêtent une importance particulière pour les citoyens qui ont à cœur de maintenir ces lieux vivants pour se les approprier, y accueillir des projets rassembleurs et pour assurer la transmission d'une partie importante de notre histoire commune. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie

« C'est tous ensemble que nous devons assumer ce devoir de conservation de notre patrimoine. Je suis très fier de représenter un gouvernement soucieux de mettre en valeur notre patrimoine et de protéger l'héritage identitaire du Québec. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Nous sommes heureux de l'annonce de l'enveloppe budgétaire de 15 M$ accordée pour la restauration du patrimoine culturel à caractère religieux. Les projets rendus possibles grâce aux investissements gouvernementaux génèrent d'importants effets structurants, tant sur le plan des communautés locales que sur les plans professionnel et culturel. »

Josée Grandmont, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec

Liens connexes :

