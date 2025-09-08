En pleurant la perte de son grand-père, Patrick Hemingway Adams a déclaré : « Mon grand-père était la vraie chose : un paradoxe plus grand que la vie de l'ancien monde, un rêveur accompli, doté d'un cerveau scientifique. Il parlait une demi-douzaine de langues et résolvait des problèmes mathématiques complexes pour le plaisir, mais son cœur appartenait vraiment aux arts écrits et visuels. »

Patrick Hemingway est né à Kansas City, au Missouri, le 28 juin 1928 et a passé sa jeunesse à Cuba et à Key West, en Floride. Souvent aventurés avec son père sur son bateau, Pilar, ils se livraient à des chasses spontanées pour les sous-marins allemands le long des Caraïbes pendant la Seconde Guerre mondiale. Hemingway a étudié à la fois à l'Université Stanford et à l'Université Harvard, cette dernière devenant son alma mater en 1950, où il a obtenu un baccalauréat en histoire et littérature.

Hemingway a commencé sa carrière en se consacrant à l'enseignement de la faune au College of African Wildlife Management en Tanzanie, où il a formé les premiers gardes forestiers africains pour le nouveau pays. De plus, il a été agent forestier à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au nom des Nations Unies.

Après le décès de sa mère, Pauline Pfeiffer, en 1951, à l'âge de 23 ans, il a canalisé sa passion pour l'agriculture sur sa ferme en Tanzanie, puis y a déménagé avec sa première épouse, Henrietta Broyles. Patrick a obtenu une reconnaissance mondiale pour ses safaris et ses expéditions, servant de guide, d'expert et de gardien de jeu honoraire en Afrique de l'Est britannique.

Le travail de Patrick dans la gestion de l'héritage de son père a commencé au début des années 1970 et s'est poursuivi jusqu'à son décès. Ses contributions comprennent des modifications et l'achèvement du livre remarquable de son défunt père, True at First Light, où le manuscrit est enregistré dans les archives d'Hemingway à la bibliothèque John F. Kennedy. Il a donné un aperçu historique et littéraire de la série Hemingway Library, y compris Green Hills of Africa, The Sun Also Rises, A Moveable Feast, A Farewell to Arms, Hemingway on Hunting et Hemingway on War. En 2022, Patrick, aux côtés de ses neveux Brendan Hemingway et Stephen Hemingway Adams, a compilé des décennies de lettres qu'il a échangées avec son père et qui ont été publiées sous le nom de Dear Papa : The Letters of Patrick et Ernest Hemingway.

En réponse à la préservation par Patrick de l'héritage littéraire de son père, Angela Hemingway Charles, fondatrice et présidente du conseil d'administration d'Hemingway Ltd., a honoré son regretté beau-frère : « La vie de Patrick témoigne des valeurs qu'il a héritées de son père et qui lui sont propres : l'intégrité, l'aventure et un profond respect pour les mondes naturel et littéraire. Son décès marque la conclusion d'un chapitre extraordinaire dans la famille Hemingway, et son héritage perdurera grâce au travail qu'il a défendu et aux vies qu'il a touchées. »

En 2023, Patrick et sa deuxième épouse, Carol, ont fondé le Patrick and Carol T. Hemingway Scholar-in-Residence à la bibliothèque John F. Kennedy. De plus, il a été mis en vedette lors du Library Forum en 2006, où il a participé à un dialogue sur sa vie, l'héritage de son célèbre père et ses contributions à la conservation de la faune en Afrique.

Il laisse dans le deuil sa fille, Edwina Hemingway, quatre petits-enfants, sept arrière-petits-enfants et plusieurs nièces et neveux.

Les plans pour une célébration publique de la vie seront annoncés à une date ultérieure.

