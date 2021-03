MONTRÉAL, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Lors de son allocution devant le Cercle canadien, Patrick Decostre a partagé les objectifs prioritaires de la toute première stratégie RSE de l'entreprise et a présenté l'évolution récente du contexte d'affaires de la société. L'accélération de la transition énergétique et l'engagement de nombreux pays envers une relance économique verte offrent à Boralex de nombreuses opportunités de croissance en lien avec ses orientations stratégiques 2023.

Le nouveau président et chef de la direction de Boralex a d'abord exprimé sa fierté d'assumer, depuis décembre dernier, la direction de l'entreprise au sein de laquelle il œuvre depuis près de 20 ans. Il a été le premier employé de la société en France, pays dans lequel Boralex est le premier producteur indépendant d'énergie éolienne terrestre. Il a succédé à Patrick Lemaire et exerce ses fonctions à Montréal.

« Depuis plus de 30 ans, Boralex cultive ses forces vives, sa fibre entrepreneuriale et son agilité, des valeurs chères à Bernard et Patrick Lemaire. Fort de cette histoire et de ces valeurs, mon objectif est de permettre à Boralex de saisir toutes les opportunités de la transition énergétique en développant tout le potentiel des énergies renouvelables aux meilleures conditions », a lancé Patrick Decostre.

Au-delà des énergies renouvelables, le premier rapport de responsabilité sociétale d'entreprise de Boralex

À l'automne 2020, Boralex a élevé ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au même rang que ses objectifs financiers. Le 24 février dernier, Boralex présentait son premier rapport de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), Au-delà des énergies renouvelables.

« Il ne suffit plus de simplement produire une énergie verte et renouvelable. Une croissance responsable doit fournir à nos actionnaires et investisseurs les rendements qu'ils cherchent, et à nos parties prenantes des bénéfices tant économiques, qu'environnementaux et sociétaux. La RSE est maintenant une source de compétitivité et un vecteur d'accélération pour la décarbonation des économies dans lesquelles nous œuvrons », a expliqué M. Decostre.

La stratégie RSE de Boralex se déploie sur trois axes : faire de l'exemplarité en matière de gestion une valeur partagée, croître en ayant à cœur une trajectoire durable et résiliente et respecter les vivants. Pour 2021, elle priorise notamment des enjeux relatifs à la diversité et l'égalité des chances, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la santé physique et psychologique et à la sécurité de tous les collaborateurs.

Planification stratégique et objectifs financiers 2023

Depuis 2019, Boralex déploie sa planification stratégique orientée sur la croissance, la diversification, la clientèle et l'optimisation. Grâce à elle, Boralex a pu bénéficier d'une croissance soutenue et ordonnée par le développement de nouveaux marchés, notamment aux États-Unis, et l'augmentation de sa présence dans le solaire. L'entreprise a procédé à d'importants refinancements de ses actifs et optimisé ses opérations, particulièrement par la reprise de la maintenance de ses actifs éoliens. Elle poursuit la diversification de sa clientèle, notamment par la signature de contrats de vente d'électricité à des entreprises avec de grands groupes tels qu'Auchan et Orange.

Alors que Boralex est sur la bonne voie pour rencontrer les objectifs stratégiques et financiers de sa planification, le contexte a grandement évolué sur ses marchés prioritaires au cours des dernières années. La récente acquisition d'actifs solaires aux États-Unis permet d'envisager de nouvelles opportunités dans plusieurs États, alors que la nouvelle administration fédérale américaine s'engage fermement dans la transition énergétique. Au Québec, l'annonce du projet Apuiat est un nouvel élan pour l'industrie éolienne dont la contribution sera essentielle pour répondre aux besoins émergents et pour concrétiser les ambitions domestiques d'électrification et d'exportation d'énergie du gouvernement. En France, où Boralex est déjà le premier producteur indépendant d'énergie éolienne terrestre, le secteur solaire au sol compte également un fort potentiel de croissance avec une cible étatique de puissance additionnelle de 2 GW par année d'ici 2028 selon la Programmation pluriannuelle de l'énergie.

« L'engagement de toutes nos équipes envers cette planification stratégique a rendu possibles nos succès récents. Ces accomplissements ont contribué à la forte progression de nos résultats. Nous travaillons à la mise à jour de notre plan stratégique afin de tenir compte des opportunités accrues provenant de l'accélération de la transition énergétique issues des plans de relance des divers gouvernements à travers le monde. Cette mise à jour inclura une révision de nos objectifs financiers 2023 et nous permettra de capturer plus de valeur pour Boralex, pour nos partenaires, nos investisseurs et les communautés et les territoires où nous œuvrons et où nous comptons déployer des projets », a conclu le président et chef de la direction.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Boralex inc.

Renseignements: Médias : Isabelle Fontaine, Directrice, Affaires publiques et communications, Boralex inc., 819-345-0043, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Stéphane Milot, Directeur principal - relations avec les investisseurs, Boralex inc., 514-213-1045, [email protected]

Liens connexes

www.boralex.com