MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Lors d'une conférence organisée par la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada (CCIFC), Patrick Decostre a fait état des premiers jalons franchis par Boralex dans la mise en œuvre de sa stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). Il a également dévoilé que Boralex s'est vu remettre la médaille d'argent à l'évaluation de la plateforme ÉcoVadis.

Œuvrant déjà au cœur de la transition énergétique, Boralex a fait le choix de se doter d'une stratégie RSE ambitieuse. « Nous sommes au début d'une phase de développement extraordinaire des énergies renouvelables, mais ce développement serait vain s'il n'était pas fait en cohérence avec l'objectif de préserver la planète, et de le faire dans le respect des vivants », a déclaré Patrick Decostre.

Pour Boralex, la RSE est synonyme à la fois de nouvelles opportunités, notamment auprès des entreprises qui ont pris des engagements de carboneutralité, et de nouvelles exigences, car il y a désormais une volonté des consommateurs de choisir des fournisseurs d'énergie responsables, dont les engagements vont au-delà de la production d'énergie renouvelable. Mis ensemble, ces éléments font de la RSE une évidence pour Boralex.

La Société a ainsi établi une stratégie sur trois axes incluant au total 10 enjeux stratégiques, présentés dans le premier rapport RSE de Boralex, Au-delà des énergies renouvelables, dévoilé en février dernier. Ces enjeux couvrent non seulement le volet environnemental propre à l'activité première de l'entreprise, mais aussi les volets social et sociétal et de gouvernance d'entreprise.

Premières actions concrètes

Boralex a déjà posé des gestes concrets qui découlent de l'adoption de cette stratégie, dont l'embauche d'une directrice RSE, Mihaela Stefanov, qui relève directement du président et chef de la direction. L'entreprise a aussi signé le Solar Energy Industry Association Pledge, un engagement formel contre le recours au travail forcé dans l'industrie solaire. Cette initiative de la Solar Energy Industries Association (SEIA) a rallié des centaines d'entreprises et organisations du secteur solaire.

« Évidemment, ces premières actions concrètes créent des attentes et nous motivent à travailler toujours plus fort, mais elles permettent surtout de générer de l'engagement chez nos investisseurs, employés actuels et futurs, parties prenantes, partenaires et clients », a résumé Patrick Decostre.

Le président et chef de la direction a également rappelé que la stratégie RSE fera partie intégrante de la stratégie d'affaires de l'entreprise dans la mise à jour de son plan stratégique, qui sera dévoilée le 17 juin prochain. « Même si ces valeurs de RSE étaient déjà portées d'instinct chez nous, dorénavant je peux affirmer avec fierté, objectifs et résultats à l'appui, que chez Boralex, la RSE est intrinsèquement liée à l'ensemble de nos activités », a affirmé Patrick Decostre.

La médaille d'argent pour Boralex à l'évaluation d'ÉcoVadis

Patrick Decostre a aussi profité de cette tribune pour souligner le fait que Boralex s'est vu attribuer la médaille d'argent à l'évaluation de la plateforme ÉcoVadis, qui mesure la performance RSE des entreprises. Le résultat obtenu par Boralex place la Société au 92e percentile dans son secteur d'activité. Boralex a été soumise à cet examen dans le cadre de la conclusion d'une entente avec Orange, en France, pour la vente d'énergie renouvelable.

« Cette médaille d'argent confirme que la RSE, ça ne signifie pas seulement d'être un bon citoyen corporatif. Nos nouveaux clients ont de plus en plus d'attentes, voire d'exigences pour une certification RSE. C'est à la fois un signal encourageant pour nous - nous sommes sur la bonne voie - et pour nos investisseurs - cela démontre le sérieux et la crédibilité de notre démarche, a mentionné Patrick Decostre. L'évaluation de la plateforme ÉcoVadis inclut également des pistes d'amélioration que nous pourrons rapidement intégrer dans notre plan d'action », a conclu M. Decostre.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Boralex inc.

Renseignements: Médias : Isabelle Fontaine, Directrice, Affaires publiques et communications, Boralex inc., 819 345-0043, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Stéphane Milot, Directeur principal - relations avec les investisseurs, Boralex inc., 514 213-1045, [email protected]

Liens connexes

www.boralex.com