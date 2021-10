Une solution pour combattre la surcharge d'informations médicales qui contribue à l'épuisement des cliniciens.

La plateforme permet d'aider les médecins à prendre rapidement des décisions cliniques basées sur l'évidence.

Pathway est une startup créée par trois entrepreneurs montréalais.

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dans un contexte où la pandémie de la COVID-19 a généré un volume sans précédent de directives cliniques en évolution constante et révélé des vulnérabilités au sein des systèmes de santé, trois entrepreneurs montréalais lèvent 1,6 million de dollars pour lancer Pathway, une application mobile innovatrice pour faciliter le travail des cliniciens. L'application mobile Pathway, disponible pour les professionnels de la santé sur l'App Store d'Apple et bientôt sur Android, offre une mine d'or en matière d'informations médicales de référence afin de soutenir les cliniciens au niveau du diagnostic et du traitement des patients. Au bout du doigt, les algorithmes de Pathway fournissent des réponses fondées sur des données probantes à des questions cliniques en quelques secondes seulement.

Dans un environnement où plus de 95 nouvelles études médicales sont publiées chaque heure, Pathway veut alléger le fardeau que représente la surcharge d'informations pour les cliniciens. Selon une étude du JAMA Network, l'épuisement et la dépression des médecins sont directement liés à la surcharge d'informations du milieu médical et clinique. L'explosion récente du savoir médical fait en sorte qu'un médecin généraliste devrait maintenant lire 21 heures par jour pour se tenir au courant de la littérature sur les soins primaires, selon une étude du Dr Brian S. Alper. Pathway résout ce problème grâce à des « pathways », des parcours interactifs qui guident les professionnels de la santé, étape par étape, vers des approches diagnostiques et des traitements fondés sur des données fiables. Avec 33 spécialités médicales, plus de 1000 directives et plus de 45 000 recommandations classées, Pathway offre l'une des bases de connaissances structurées les plus robustes disponibles dans une application.

Le Dr Jonathan Afilalo, cardiologue et professeur associé au département de médecine à l'Université McGill, estime que « Pathway répond à un besoin non satisfait des cliniciens d'avoir un accès facile et convivial aux recommandations des guides cliniques ». Selon lui, « la solution du statu quo est clairement sous-optimale et implique de faire face à des obstacles pour trouver les lignes directrices et extraire le message essentiel. » En s'intégrant de manière transparente dans le flux de travail quotidien d'un professionnel de la santé, et en exploitant la puissance de la technologie d'apprentissage automatique, Pathway augmente la vitesse de prodiguer des soins fiables fondés sur des preuves.

Une technologie toute montréalaise

Derrière Pathway se trouvent trois Montréalais avec des expériences diverses. Jonathan Hershon Saint-Jean, PDG et cofondateur, est un entrepreneur en série avec des études en psychologie et en science politique. Le Dr Louis Mullie, chef de la direction médicale et cofondateur, est pour sa part médecin intensiviste avec un passé en génie biomédical. Quant à Christophe Marois, chef de la technologie et cofondateur, il est un programmeur d'expérience et entrepreneur en série avec une formation en musique classique.

« L'idée de Pathway est venue alors que le Dr Mullie terminait sa résidence en médecine interne et en soins intensifs. Face à l'explosion du savoir médical rendant irréaliste pour quiconque de se tenir au courant de toutes les avancées, c'est avec notre ami Christophe Marois que nous avons imaginé Pathway. Il existait sûrement un moyen plus facile de fournir des conseils cliniques fondés sur des preuves que les méthodes de recherche manuelles ou les logiciels traditionnels et inefficaces » a déclaré Jonathan Hershon Saint-Jean, PDG et cofondateur.

Première ronde de financement réussie

La jeune pousse a annoncé avoir levé 1,6 million de dollars dans le cadre d'une ronde de financement visant à développer sa plateforme d'orientation clinique. Parmi les investisseurs figurent Desjardins Venture Capital, Amplify Capital, Panache Ventures, BoxOne Ventures et Formentera Capital. Pathway compte aussi sur l'appui des entrepreneurs vétérans du secteur de la santé, le Dr Josh Landy (cofondateur et directeur médical de Figure 1), Cherif Habib (PDG de Dialogue, TSE : CARE), et des médecins entrepreneurs, les Drs Julien Martel, Louis Charbonneau et Alexandre Tratch, cofondateurs de DXA, une startup de triage médical alimentée par l'IA qui a été acquise par Dialogue en 2018.

Pathway a révélé qu'une version d'entreprise de sa technologie de lieu d'intervention serait lancée. La société travaille sur une manière d'optimiser les flux de travail cliniques et de faciliter les soins fondés sur des preuves probantes dans les cliniques et hôpitaux. Des projets sont déjà en préparation avec des partenaires aux États-Unis et outre-mer.

Les cofondateurs de Pathway estiment que le système de santé québécois a tout à gagner à adhérer à cette technologie médicale d'ici, que ce soit par l'adhésion des cliniciens à l'application ou par l'intégration de la technologie dans les établissements de santé.

À propos de Pathway Medical :

Pathway Medical Inc. est une entreprise montréalaise de technologie de la santé qui travaille à aider les cliniciens et les patients à accéder plus efficacement aux informations médicales importantes tout au long du parcours de soins. L'entreprise a été fondée par les entrepreneurs en technologie et en soins de santé Jonathan Hershon Saint-Jean, Dr Louis Mullie et Christophe Marois. Pathway Medical emploie une équipe diversifiée et passionnée de cliniciens, de scientifiques des données, de chercheurs et d'entrepreneurs dans plus de 12 pays. Restez en contact et suivez Pathway Medical sur Twitter, Facebook et LinkedIn à @pathwaymedical.

