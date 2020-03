PATHWATER, l'eau commercialisée dans des bouteilles à remplissages multiples, est lancée au Canada

« La révolution qui consiste à éliminer les déchets provenant du plastique à usage unique gagne du terrain partout dans le monde et nous sommes ravis que les détaillants reconnaissent la nécessité de pouvoir compter sur une solution viable », déclare Shadi Bakour, chef de la direction et cofondateur de PATHWATER. « En tant que chef de file en matière d'eau écologique, nous nous sommes donné la mission de mettre fin à la dépendance de la planète aux bouteilles d'eau faites de plastique à usage unique, et nous nous réjouissons de pouvoir maintenant servir les consommateurs du Canada! »

L'eau plate de PATHWATER, remplie d'électrolytes et ayant un pH équilibré, est transportée dans une bouteille brillante en aluminium brossé de couleur blanche arborant un logo stylisé et minimaliste pour inciter à sa réutilisation et à son remplissage continus. La texture et la composition en aluminium de la bouteille rendent celle-ci idéale pour les déplacements et pour la réutiliser au quotidien de mille et une façons. La formulation de l'eau plate PATHWATER fonctionne de façon harmonieuse avec le pH naturel de l'organisme, offrant un goût net et distinct, alors que les électrolytes procurent davantage de bienfaits.

« Nous sommes ravis que PATHWATER ait choisi Hilary's à titre de partenaire exclusif de distribution en sol canadien », déclare David Yuranyi, vice-président du développement à Hilary's Salesmaster Inc. « Nous estimons que PATHWATER est à l'avant-garde de l'innovation, et nous déploierons tous les efforts qu'il se doit pour représenter la marque. »

M. Stewart Ingles, président de Hilary's Salesmaster Inc., ajoute : « L'élargissement du portefeuille de marques de premier rang de Hilary's grâce à la venue de PATHWATER est une grande nouvelle. Les acheteurs d'eau embouteillée à usage unique peuvent maintenant adopter une option durable et véritablement réutilisable. Nous sommes impatients de tisser des liens mutuellement profitables avec PATHWATER! »

Venez faire la connaissance de Hilary's et PATHWATER au salon « The Convenience U CARWACS » le 4 mars au kiosque 700.

Pour obtenir plus d'information et connaître toutes les nouvelles relatives à PATHWATER, visitez le drinkpathwater.com ou suivez l'entreprise sur Instagram : @pathwater.

À propos de PATHWATER : Étant la première eau embouteillée recyclable et réutilisable à 100 % commercialisée dans une bouteille en aluminium robuste, PATHWATER porte la durabilité à un niveau sans précédent. Légères, abordables et remplissables à l'infini, ces bouteilles sont une solution durable à la crise des bouteilles d'eau faites de plastique à usage unique qui frappe la Terre. Elles contiennent une eau ultra purifiée par un processus d'osmose inversé comptant 7 étapes qui est dépourvue d'impuretés, procurant aux consommateurs une hydratation équilibrée. Facilement accessible, l'eau PATHWATER peut être achetée auprès d'Amazon et chez les détaillants sélectionnés de partout au pays.

À propos de Hilary's Salesmaster Inc. : Hilary's Salesmaster Inc. a vu le jour en 1951. La société a commencé par importer des produits de santé et de beauté depuis l'Europe. Au fil des ans, Hilary's a établi une solide présence nationale au sein du marché de détail canadien. Elle couvre actuellement les secteurs des aliments, des médicaments, des produits de série, des biens de consommation courante, de l'essence, du service alimentaire et de la quincaillerie de l'ensemble du Canada. Hilary's sert sa clientèle de façon directe, par la vente de gros et en livrant directement en magasin. La société prend en charge tous les volets portant sur les questions réglementaires, l'étiquetage, le marketing et la distribution depuis ses installations de 80 000 pieds carrés situées juste au nord de Toronto. Hilary's Salesmaster Inc. est le partenaire exclusif de distribution en sol canadien de 5 hour Energy®, Ben Organics, PATHWATER, Podboxx et STIG. L'engagement de Hilary's Salesmaster Inc. consiste à établir des marques nationales phares, ce qui explique son succès de longue date.

