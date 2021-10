Passionnée, puissante et dynamique : Yadea devient le partenaire officiel du XLETIX Challenge Berlin en Allemagne

« Yadea est honorée d'être le partenaire officiel du XLETIX Challenge Berlin. Au fil des ans, nous avons cultivé une image de marque passionnée, puissante et dynamique. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une excellente option parfaitement harmonisée avec le XLETIX Challenge, qui célèbre le plein air, le mouvement et l'esprit d'équipe », a déclaré Aska Zeng, directrice générale de Yadea.

Le XLETIX Challenge est une course d'obstacles extrêmes où les participants doivent franchir les limites mentales et physiques pour atteindre la ligne d'arrivée. Signe de force, d'endurance, de courage, de volonté et de travail d'équipe, chaque itinéraire comporte des défis uniques, comme le Short Splash, le Wonder Wall et le Super Swing. Le défi se tient dans des villes et des lieux emblématiques à travers l'Allemagne et attire des milliers de participants chaque année.

En tant que partenaire de l'événement, Yadea a présenté ses véhicules électriques à deux roues C1S et G5 le long de la course d'obstacles du XLETIX Challenge Berlin 2021. Grâce au raffinement de leur conception sportive et à leur capacité d'adaptation à différents environnements et terrains, les deux véhicules incarnent l'esprit du XLETIX Challenge, qui consiste à affronter des obstacles extrêmes dans des endroits extrêmes pour atteindre des objectifs. Les participants et les spectateurs ont profité de l'occasion pour se familiariser avec les produits de Yadea, interagir avec le personnel de l'entreprise et exprimer leur enthousiasme pour les véhicules électriques à deux roues.

Le partenariat de Yadea avec le XLETIX Challenge Berlin renforce l'engagement de la marque à prendre de l'expansion sur le marché européen. Au cours des dernières années, Yadea a travaillé d'arrache-pied pour renforcer sa présence dans toute la région et a continué à observer les préférences de voyage et les demandes des consommateurs, tant sur le marché local en Allemagne qu'en Europe.

En avril 2021, Yadea a officiellement donné le coup d'envoi à « l'ère du vert » et elle a lancé sa marque internationale par le biais de sa conférence de presse mondiale « Électrifiez votre vie ». L'entreprise a ensuite annoncé une collaboration officielle avec le studio de conception autrichien, Studio F. A. Porsche, en juillet, afin d'offrir aux consommateurs un produit plus axé sur la conception et d'améliorer l'expérience de conduite haut de gamme. Plus récemment, Yadea a dévoilé ses dernières innovations et ses produits récents lors de son événement de lancement de nouvelles technologies en septembre, qui comprenait plus particulièrement sa batterie de pointe Graphène 3.0.

Tous ces événements ont été bien accueillis par la communauté internationale et ont suscité une grande attention de la part de l'industrie et des médias.

Grâce à son image de marque passionnée, puissante et dynamique, Yadea continue à donner à davantage d'utilisateurs les moyens d'aller plus loin et de profiter d'une liberté sans limites, tout comme le XLETIX Challenge qui fournit des plateformes à ceux qui veulent relever des défis et se dépasser. Pour l'avenir, Yadea vise à offrir sa fabrication intelligente à un plus grand nombre d'usagers dans le monde et à électrifier davantage de vies grâce à la puissance de la mobilité électrique.

À propos de Yadea

Yadea est un chef de file mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos, des cyclomoteurs, des bicyclettes et des trottinettes, tous électriques. À ce jour, Yadea a vendu ses produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde. Les ventes des produits Yadea ont permis d'économiser 9,07 millions de tonnes d'essence et d'éliminer 31,06 millions de tonnes d'émissions de CO2, soit l'équivalent de la plantation de 31,06 milliards d'arbres. Ayant pour mission le fait d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue d'investir dans la recherche et le développement, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

