Passeport pour ma réussite lance sa campagne « l'Éducation comme solution » pour améliorer le taux de diplomation au sein des communautés à faible revenu

L'organisation appelle tous les Canadiens à s'impliquer et à encourager l'#leducationcommesolution pour 300 000 jeunes Canadiens présentement à risque de décrocher.

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW/ - Des études démontrent que si le Canada augmente son taux de diplomation d'un pourcent (1 %), les économies potentielles pour l'État seraient d'environ 7,7 milliards de dollars par an1. Aujourd'hui, Passeport pour ma réussite - organisme national de bienfaisance dont la mission consiste à briser le cycle de pauvreté par l'éducation - lance sa campagne l'Éducation comme solution, voulant ainsi mettre en lumière le nombre de jeunes à risque de décrocher du système scolaire et l'impact socio-économique lié à cette problématique. Dans le but de sensibiliser les communautés à l'échelle du pays, la population est invitée à tester ses connaissances en matière de décrochage scolaire en participant au quiz Freiner la disparité et en partageant ses résultats.