PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE AIDERA 3000 ÉLÈVES À LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET À OBTENIR UN DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES

MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW/ - À l'approche des Journées de la persévérance scolaire, Passeport pour ma réussite est prêt à accueillir des centaines d'élèves du secondaire qui pourraient bénéficier de son programme reconnu.

Passeport pour ma réussite offre aux étudiants éligibles des soutiens scolaires, financiers, sociaux et personnalisés gratuits pour les aider à obtenir leur diplôme d'études secondaires et à réussir leur transition vers des études postsecondaires, une formation technique ou encore le marché du travail.

Passeport pour ma réussite est au service des jeunes du Québec depuis 2007. À la suite de deux phases d'expansion, son réseau comporte désormais quinze communautés à travers la province. Cette croissance est notamment possible grâce au soutien du gouvernement du Québec et de donateurs corporatifs.

« Nous savons que l'obtention d'un diplôme d'études secondaires est la première étape vers des études postsecondaires, de meilleurs emplois et une vie plus prospère et plus en santé, déclare Sandro Di Cori, Vice-président associé et responsable du Québec. Nous appelons cela 'l'effet diplôme.' »

Des études récentes ont montré que la pandémie a accru le besoin du programme Passeport, alors que les taux de diplomation et les résultats aux examens du ministère de l'Éducation ont diminué au cours des deux dernières années. Dans certaines régions rurales du Québec, le pourcentage de jeunes sans diplôme d'études secondaires peut être jusqu'à trois fois plus élevé que la moyenne provinciale. Passeport pour ma réussite aide les étudiants à surmonter ces obstacles grâce à des soutiens tels que le tutorat, le mentorat et une bourse d'études postsecondaires.

« Le programme Passeport a été conçu pour s'adapter aux besoins uniques de chaque communauté qu'il dessert, déclare M. Di Cori. Nous croyons dans les Journées de la persévérance scolaire. Avec un bon réseau de soutien, tous les jeunes peuvent réussir! »

SOURCE Passeport pour ma réussite

Renseignements: Contact média : Sandro Di Cori, Vice-président associé, Québec - Passeport pour ma réussite, [email protected]