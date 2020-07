QUÉBEC, le 12 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard ont annoncé de nouvelles modalités d'enregistrement en ligne pour les voyageurs québécois souhaitant se rendre aux Îles-de-la-Madeleine ou se déplacer vers le Québec continental depuis les Îles-de-la-Madeleine. Ces nouvelles modalités s'ajoutent à celles en vigueur. Il est donc important de préciser que le formulaire du gouvernement du Québec est toujours requis.

On se souviendra que le contexte de la pandémie a amené le gouvernement du Québec et les deux provinces concernées à s'entendre sur l'accès au traversier menant aux Îles-de-la-Madeleine et sur les conditions sécuritaires requises d'un point de vue sanitaire.

Selon cette entente, les Québécoises et les Québécois qui se rendent aux Îles-de-la-Madeleine ou qui se déplacent vers le Québec continental depuis les Îles-de-la-Madeleine doivent avoir en main le formulaire d'autodéclaration du Québec consacré à ce déplacement, accessible sur le site officiel du gouvernement du Québec : québec.ca. Ils doivent également avoir en main d'autres documents, notamment leur billet aller-retour pour le traversier, ainsi qu'une preuve de domiciliation aux Îles pour les résidents et les propriétaires de résidence secondaire, ou une preuve de réservation pour un hébergement touristique ou pour un séjour familial.

Nouvelles modalités d'enregistrement

Les voyageurs concernés doivent désormais procéder à leur inscription en ligne auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick, à l'adresse :

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/inscription-voyage.html

Un enregistrement est aussi nécessaire auprès du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard si les voyageurs entendent se rendre ou transiter par cette province. Le formulaire approprié est disponible à l'adresse :

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/bulle-de-deplacement-des-provinces-de-latlantique

Les deux provinces ont formulé cette requête afin d'appliquer les mêmes exigences ou formalités à tous ceux et celles qui désirent circuler sur leur territoire. Il est ainsi important de préciser que ces modalités d'enregistrement s'appliquent à tous les voyageurs entrant dans ces provinces, y compris les citoyennes et citoyens du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard.

Rappelons enfin aux voyageurs que le respect de ces modalités ne garantit pas le droit de traverser le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard. Ce sont les autorités de ces provinces qui prennent la décision lorsque les voyageurs se présentent aux points de contrôle.

