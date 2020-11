Pascal Bérubé reçoit le Prix Louis-Joseph-Papineau 2020

QUÉBEC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec humilité et une grande reconnaissance que le député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé, a reçu le Prix Louis-Joseph-Papineau 2020, décerné annuellement par le Rassemblement pour un pays souverain (RPS).

Ce prix est remis depuis 2005 à différentes personnalités ayant contribué de façon significative à l'avancement des causes patriotique et indépendantiste. En le remettant, cette année, à M. Bérubé, le RPS vient souligner non seulement son engagement infatigable et exemplaire pour la souveraineté, mais également l'ardeur et le doigté avec lesquels il mène les troupes du Parti Québécois à l'Assemblée nationale depuis plus de deux ans maintenant.

« Je suis très honoré qu'on ait pensé à moi. Compte tenu des illustres personnages ayant déjà reçu ce prix - qu'on pense à René Lévesque, à Bernard Landry, à Jacques Parizeau ou encore à Pauline Marois -, je l'accepte avec humilité et gratitude. Faire naître le pays du Québec demeure, pour moi, l'idée la plus porteuse pour notre avenir collectif; cet aboutissement est nécessaire pour que les Québécois puissent vivre libres, dans une société démocratique, verte, égalitaire et, surtout, francophone », a indiqué le lauréat.

« Pascal Bérubé est un parlementaire d'exception : authentique, volontaire, déterminé. Nous sommes heureux de pouvoir le compter parmi les leaders de la défense des intérêts supérieurs du Québec et de l'avancement de la cause de l'indépendance. Les membres du conseil et du jury du Rassemblement pour un pays souverain ont été prompts à souhaiter reconnaître son engagement, sa cohérence et la force de son discours », a de son côté déclaré M. Benoît Roy, président du RPS.

La vidéo de la remise du Prix Louis-Joseph-Papineau à Pascal Bérubé pourra être vue lors de la présentation virtuelle du Gala des Patriotes 2020, qui aura lieu le dimanche 29 novembre prochain dès 13 h 30.

