Pascal Bérubé cédera sa place de chef parlementaire à la fin de l'été

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a annoncé aujourd'hui son intention de céder sa place à titre de chef parlementaire du Parti Québécois à la fin de l'été. Dans la foulée, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a tenu à le remercier d'avoir mené les troupes à l'Assemblée nationale pendant près de trois ans.

« La contribution de Pascal est inestimable; je tiens personnellement à saluer son travail impeccable, que tous reconnaissent. Les combats qu'il a menés, tant pour le français, pour la laïcité que pour l'indépendance, auront permis à l'aile parlementaire du Parti Québécois d'être constamment et plus que jamais pertinente à l'Assemblée nationale », a déclaré d'emblée le chef du Parti Québécois

Pascal Bérubé conservera l'ensemble de ses dossiers de porte-parole. Il pourra ainsi se concentrer sur des enjeux qui lui sont très chers, notamment celui qui occupera le centre des débats cet automne : le français. « Je sais à quel point ce combat pour la langue française, sa promotion et sa défense est important pour Pascal. Il pourra donc y consacrer toute l'énergie et le temps voulus. Nous savons déjà que lors de l'étude du projet de loi no 96, il présentera des propositions fort différentes de celles de la CAQ, et autrement plus utiles et opportunes », a poursuivi Paul St-Pierre Plamondon.

Pour sa part, Pascal Bérubé dresse un bilan positif de son mandat de chef parlementaire, et indique avoir le sentiment du devoir accompli. « Être chef parlementaire d'une formation politique est particulièrement exigeant, autant d'un point de vue personnel que professionnel. Après presque trois ans à ce poste, je souhaite passer le flambeau pour pouvoir me consacrer davantage à mes dossiers et, surtout, à ma circonscription. Vous le savez, Matane-Matapédia a toujours été ma priorité et j'ai à cœur les besoins et les intérêts de sa population. Je veux que cela redevienne le centre de mon engagement et de mon action politiques », a-t-il souligné.

« Cette expérience fut unique et fort enrichissante. Mais le temps est venu pour un ou une de mes collègues de prendre la relève et d'occuper cette formidable fonction », a ajouté Pascal Bérubé.

Le député de Matane-Matapédia cédera sa place de chef parlementaire à la fin de l'été. Paul St-Pierre Plamondon aura par conséquent une belle annonce à faire avant la reprise des travaux parlementaires!

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

