Pas de monnaie? Pas de problème. Une nouvelle façon de donner à la Fondation Asista - La Fondation Asista annonce une nouvelle façon de donner : tapez pour sauver une vie.

Un projet complexe avec de nombreuses et diverses composantes pour enfin présenter notre partenariat philanthropique entre la Fondation Asista, tiptap, et Corporation Solutions Moneris (" Moneris "), pour augmenter la collecte des dons, contribuer à la sensibilisation touchant la santé mentale et aider à sauver plus de vies.

"Il s'agit de moderniser la façon dont nous recueillons des dons et la pandémie a accéléré le processus", a déclaré John Agionicolaitis, vice-président des affaires publiques de la Fondation Asista. "Les gens dépendent de nous et nous dépendons de la générosité des gens et, avec cette solution, nous simplifions tout cela".

"Soutenir des organisations comme la Fondation Asista dans leur transition vers des dons sans argent liquide, c'est la raison pour laquelle tiptap a été créé", a déclaré Fanny Brodin, responsable marketing chez tiptap. ''La réalité est que les Canadiens ont de moins en moins d'argent liquide sur eux, ce qui a eu un impact majeur sur de nombreuses collectes de fonds. Nous sommes impatients de voir comment ce nouveau programme tiptap aidera Asista à atteindre ses objectifs de collecte de fonds".

La Fondation Asista vise à accroître la disponibilité des chiens d'assistance dans le but d'aider davantage des personnes souffrant de troubles mentaux pour leur donner une seconde chance dans la vie, en mettant l'accent sur la réduction du temps d'attente pour ce service indispensable. Cet effort visera à éduquer le public, à intégrer des connaissances pour mieux préparer les personnes en attente d'un chien d'assistance sur les possibilités immédiates ceci en tapant pour sauver des vies. Le dressage d'un chien d'assistance prend environ 2 000 à 2 500 heures et coûte entre 30 000 et 35 000 dollars. Chaque année, 1 Canadien sur 5 sera confronté à un problème relié à la santé mentale et ces dons permetteront de les aider.

"Nous sommes ravis de soutenir la Fondation Asista en travaillant avec tiptap pour lancer cette technologie innovante de collecte de fonds au Québec", déclare Pasquale Pizzi, vice-président, gestion des comptes nationaux, Moneris. " Le secteur à but non lucratif a longtemps compté sur les dons en espèces, mais l'utilisation de l'argent liquide a diminué au fil des ans et ce phénomène a été accéléré par la pandémie. En facilitant les paiements sans contact pour tiptap, nous pensons aider des organisations comme la Fondation Asista à financer des travaux importants de manière sûre, sécurisée et pratique."

SOURCE Fondation Asista

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec John Agionicolaitis à [email protected]