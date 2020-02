Partner One Capital inc annonce l'acquisition de SL Corporation

SAN FRANCISCO, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Partner One Capital a annoncé avoir procédé à l'acquisition de SL Corporation, chef de file dans le développement et la distribution de systèmes de surveillance en temps réel, de visualisation et de diagnostic de systèmes informatiques utilisés par les plus grandes multinationales.

SL Corporation (SL), créée en 1983, se spécialise dans le développement et la mise en marché de logiciels graphiques pour les applications hautement spécialisées de contrôle des processus, des gestions de réseaux et des systèmes de contrôle, dont ceux de la Nasa ainsi que de la station orbitale internationale. Une des importantes innovations de SL Corporation, le SL Graphical Modeling System (SL-GMS), est aujourd'hui une norme dans l'industrie et demeure le premier choix pour la création de systèmes de surveillance en temps réel.

RTView, l'outil principal de surveillance en temps réel de programmes informatiques présentement offert par SL Corporation, est considéré comme un des produits les plus fiables pour prévenir les pannes et minimiser les baisses d'efficacité, en plus d'être le meilleur logiciel sur le marché pour les systèmes d'opération tels TIBCO, Solace, Kafka et IBM.

Le fondateur de SL Corporation, Tom Lubinski a indiqué être ravi de l'acquisition de SL Corporation par Partner One Capital, une transaction très prometteuse pour les clients et partenaires de l'entreprise. Selon M. Lubinski, l'investissement de Partner One Capital est un témoignage de confiance envers la société, en ces produits de premier plan ainsi que dans la qualité de son service. La force financière combinée au capital humain de Partner One Capital permettra de pérenniser et faire croître la position de chef de file de SL.

"SL est une compagnie innovante avec des produits de niche au potentiel exceptionnel'' a dit Jonathan Dionne directeur des finances de Partner One Capital. ''Nous fournirons les ressources nécessaires afin de perpétuer la culture d'innovation existante chez SL et nous continuerons de servir les plus grandes multinationales en leur offrant un service inégalé sur le marché.''

SL Corporation, avec des bureaux aux États-Unis ainsi qu'au Japon, continuera d'opérer indépendamment dans le portefeuille d'entreprises de logiciels en forte croissance détenu par Partner One Capital. Les clients actuels et futurs de SL jouiront du même excellent support auquel ils ont été habitués au cours des 36 dernières années.

À propos de SL Corporation - SL est une société basée à San Francisco, forte d'une expérience de 36 ans dans le développement et la distribution de systèmes de surveillance en temps réel, de visualisation et de diagnostic de systèmes informatiques utilisés par les plus grandes multinationales.

À propos de Partner One Capital - Partner One Capital est une firme d'investissement privé autofinancée qui possède certaines des sociétés de logiciels d'entreprise à la croissance la plus rapide au monde. En affaires depuis plus de 20 ans, Partner One Capital se concentre sur l'acquisition de solutions logicielles à mission-critique pour les plus grandes entreprises et gouvernements. Plus de 1000 des plus grandes organisations au monde comptent sur ses logiciels pour leurs opérations les plus critiques et la protection de leurs données les plus sensibles.

À propos du Fonds de solidarité FTQ - Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui canalise l'épargne des Québécois en investissements. Au 30 novembre 2019, l'organisation disposait d'un actif net de 16,7 milliards de dollars et, grâce à son portefeuille d'investissements actuel, soutient plus de 215 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 3 100 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 épargnants actionnaires.

