SHANGHAI, le 3 juin 2025 /CNW/ - Le salon Manufacturing Digitalization Expo (Shanghai), organisée par Digit Events Ltd., se déroulera officiellement du 17 au 19 juin 2025 au Shanghai New International Expo Centre. World of Digitalization (WOD), une plateforme dédiée à tirer parti de la technologie numérique pour renforcer l'économie réelle, est la marque phare de Digit Events.

Participez au salon Manufacturing Digitalization Expo 2025 qui aura lieu du 17 au 19 juin, à Shanghai! (PRNewsfoto/Digit Events (Shanghai) Co., Ltd.)

Première exposition professionnelle au monde axée sur le scénario complet de la numérisation de la fabrication, l'événement de cette année rassemblera plus de 200 entreprises de premier plan de 10 pays et régions. L'exposition devrait attirer plus de 20 000 professionnels.

Des entreprises de premier plan du monde entier se réunissent pour répondre aux besoins du secteur manufacturier

L'exposition réunit des entreprises de fabrication intelligente comme Siemens, Rockwell Automation, HollySys, INSPUR, Shanghai Electric, FANUC, FESTO, HEXAGON, Dassault Systems, ZWSOFT, etc. Cela donne lieu à une matrice complète de solutions numériques couvrant des secteurs clés comme l'automobile, l'électronique, la pétrochimie, la machinerie, les produits pharmaceutiques et l'aérospatiale, etc. En date du 15 mai, plus de 1 300 demandes d'approvisionnement avaient été reçues, avec le potentiel de faciliter des efforts de coopération industrielle dépassant 2 milliards de dollars américains.

Siemens, qui est l'un des exposants lors de l'événement, a déclaré espérer utiliser la plateforme WOD pour permettre à Siemens Xcelerator de couvrir des solutions de transformation numérique et à faibles émissions de carbone dans de multiples industries et scénarios. L'objectif est d'atteindre un plus grand nombre d'entreprises, d'aider ces dernières à passer de l'étape de l'exploration à la mise en œuvre de technologies et d'accélérer l'amélioration intelligente.

100 leaders d'opinion influents discutent de la trajectoire future de la fabrication intelligente

La World Manufacturing Digitalization Conference aura lieu parallèlement à l'événement; 18 sujets de pointe y seront abordés. Un groupe de 100 experts dirigé par des membres de l'Académie nationale allemande d'ingénierie publiera 37 cas de référence de transformation des entreprises sur des sujets d'actualité comme les facteurs ESG, qui serviront de référence pratique importante pour la transformation numérique du secteur manufacturier.

Créer une zone d'incubation d'innovations pour favoriser de nouvelles forces numériques

La « zone d'incubation d'innovations » réunit plus de 30 entreprises de nouvelles technologies dans les domaines de l'intelligence artificielle et des mégadonnées industrielles, construisant une plateforme d'innovation collaborative et s'engageant à incuber des « champions cachés » de la prochaine génération de technologies de fabrication numérique.

Attribuer le prix mDX pour établir une référence en matière de transformation de l'industrie

En date du 15 mai, le nombre de visiteurs déjà inscrits dépassait 15 000. L'organisateur invite sincèrement les fabricants mondiaux à se réunir à Shanghai et à participer à cet événement mondial de premier plan consacré à la numérisation de la fabrication.

Pour en savoir plus sur le salon Manufacturing Digitalization Expo 2025, consultez le www.en.wodexpo.com

Madame You GU

Tél. : +86-21-5298-8605

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2701095/2025WOD_Presse_Release_EN_0602.jpg

SOURCE Digit Events (Shanghai) Co., Ltd.