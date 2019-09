Participez à la semaine de la municipalité 2019!

QUÉBEC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) invite la population de toutes les régions du Québec à prendre part aux activités organisées dans le cadre de la Semaine de la municipalité, qui se déroulera du 8 au 14 septembre prochains. La Semaine permet aux citoyens de découvrir les nombreux services qui leur sont offerts par les municipalités et, ainsi, de se rapprocher de leur administration municipale.

Des bons coups à l'honneur!

Si certaines municipalités profiteront de la Semaine pour organiser des activités communautaires ou des journées portes ouvertes, d'autres saisiront l'occasion pour présenter à leurs citoyens des initiatives originales qu'elles ont mises en place récemment. Cette année, le MAMH a également tenu à mettre en valeur les organismes municipaux qui usent d'ingéniosité et de créativité dans le développement de projets permettant d'améliorer la qualité de vie des citoyens et les services qui leur sont offerts.

Ainsi, grâce à la vitrine Bons coups munICIpaux, le public pourra découvrir une quarantaine de projets mis en œuvre par 34 municipalités de 11 régions administratives différentes. Six capsules vidéo seront aussi diffusées sur les différentes plateformes du MAMH.

Citation :

« Les municipalités et les autres organismes municipaux déploient de nombreux efforts, tout au long de l'année, pour assurer une meilleure qualité de vie aux citoyens. La Semaine de la municipalité est pour moi l'occasion de souligner l'apport des différents acteurs municipaux dans le développement de chaque collectivité. J'invite aussi toute la population à prendre part aux activités organisées par leur municipalité et à profiter de l'occasion pour s'engager davantage dans la vie municipale afin de participer à la création de communautés toujours plus dynamiques. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Les citoyens sont invités à suivre le mot-clic #SemaineMunicipalité2019 ou à contacter leur municipalité pour connaître les activités prévues.

ou à contacter leur municipalité pour connaître les activités prévues. Animées par Olivier Niquet , les capsules vidéo des Bons coups munICIpaux seront dévoilées à raison d'une par jour sur les médias sociaux du MAMH tout au long de la Semaine. Les fiches des projets retenus seront, quant à elles, disponibles sur le site Web du MAMH dès le 8 septembre.

, les capsules vidéo des seront dévoilées à raison d'une par jour sur les médias sociaux du MAMH tout au long de la Semaine. Les fiches des projets retenus seront, quant à elles, disponibles sur le site Web du MAMH dès le 8 septembre. Rappelons que la Semaine de la Municipalité vise à promouvoir la démocratie et l'organisation municipales ainsi qu'à sensibiliser la population québécoise à l'importance de l'engagement citoyen. La première édition de cette semaine thématique a eu lieu en 1988.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la Semaine de la municipalité :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/semaine-de-la-municipalite

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc/

Bas-Saint-Laurent 1 projet Saint-Eugène-de-Ladrière Infrastructures municipales



Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 projets Chambord Transparence de l'information transmise aux citoyens Lac-Bouchette Démocratie municipale



Capitale-Nationale 7 projets Lac-Delage Infrastructures municipales Pont-Rouge Infrastructures municipales Boischatel Occupation et vitalité des territoires Donnacona Urbanisme et aménagement du territoire

Infrastructures municipales

Transparence de l'information transmise aux citoyens Baie-Saint-Paul Démocratie municipale



Mauricie 1 projet Saint-Paulin Transparence de l'information transmise aux citoyens



Côte-Nord 1 projet Forestville* Urbanisme et aménagement du territoire



Chaudière-Appalaches 1 projet Saint-Victor Occupation et vitalité des territoires



Laval 1 projet Laval* Occupation et vitalité des territoires



Lanaudière 10 projets MRC de Joliette Urbanisme et aménagement du territoire

Occupation et vitalité des territoires MRC de L'Assomption Infrastructures municipales

Transparence de l'information transmise aux citoyens Saint-Alphonse-Rodriguez* Transparence de l'information transmise aux citoyens Joliette Urbanisme et aménagement du territoire

Transparence de l'information transmise aux citoyens La Visitation-de-l'Île-Dupas Infrastructures municipales Saint-Calixte Transparence de l'information transmise aux citoyens Repentigny Infrastructures municipales



Laurentides 1 projet MRC des Laurentides Transparence de l'information transmise aux citoyens



Montérégie 9 projets Beauharnois* Habitation Cowansville Infrastructures municipales Saint-Charles-sur-Richelieu Transparence de l'information transmise aux citoyens Candiac Transparence de l'information transmise aux citoyens Boucherville* Infrastructures municipales Brossard Transparence de l'information transmise aux citoyens (2 projets) Bromont Urbanisme et aménagement du territoire

Infrastructures municipales



Centre-du-Québec 8 projets Sainte-Eulalie* Démocratie municipale Fortierville Démocratie municipale Nicolet Démocratie municipale

Infrastructures municipales Sainte-Perpétue Occupation et vitalité des territoires Victoriaville Urbanisme et aménagement du territoire (2 projets) Saint-Lucien Infrastructures municipales

* Municipalité dont le projet fait l'objet d'une capsule vidéo

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746