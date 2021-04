« Que le ministère désire repenser la raison d'être et l'utilisation des politiques d'admission est un excellent départ, déclare Marie-Claude Sévigny, directrice générale de la Coopérative Enfance Famille. Les parents cherchent à comprendre comment se fait l'attribution des places. La Place 0-5 a permis plus de transparence. Nous nous penchons présentement sur les informations supplémentaires que nous pourrions mettre à la disposition des parents pour leur permettre de faire un choix encore plus éclairé et d'évaluer la probabilité d'obtenir une place au moment où ils en ont besoin. Nous comptons nous aussi sonder les parents pour étoffer nos réflexions. Afin de restaurer la confiance des familles dans le système, il y a plusieurs aspects à retravailler, tous ensemble. »