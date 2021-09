Parti conservateur : « Découvrir les restaurants et visiter le Canada » - Une annonce qui rate la cible

QUÉBEC, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Depuis déjà plusieurs mois, et notamment dans le cadre de la campagne électorale, l'industrie touristique canadienne a clairement indiqué que la prolongation des programmes d'aide financière d'urgence du gouvernement est l'enjeu prioritaire afin que les entreprises les plus durement touchées par les 18 derniers mois de restrictions puissent faire la transition jusqu'à l'été prochain. La Conférence économique de l'industrie touristique québécoise est d'avis que M. O'Toole doit se prononcer rapidement sur cet enjeu et elle tient à souligner que le Bloc Québécois appuie cette prolongation et que le Parti libéral du Canada en a fait un engagement électoral ferme.

L'annonce électorale du Parti conservateur du Canada visant à mettre en place le programme « Découvrir les restaurants et visiter le Canada » doit être accueillie favorablement, mais elle ne répond pas aux enjeux cruciaux de l'industrie à court terme.

La pandémie de COVID-19 a ralenti l'économie touristique en plus de provoquer l'exode de sa main-d'œuvre. À ce sujet, la Conférence rappelle qu'il serait essentiel pour le prochain gouvernement de s'attaquer immédiatement à la pénurie de main-d'œuvre qui frappe de plein fouet plusieurs secteurs de l'économie, dont le tourisme.

D'ailleurs, pour appliquer les mesures incitatives proposées par les conservateurs, les entreprises auront besoin de suffisamment de personnel pour opérer. Or, plusieurs entreprises du secteur touristique sont actuellement obligées de réduire les heures d'affaires et les jours d'ouverture parce qu'il n'y a pas assez d'employé.e.s pour offrir un service complet.

« Le secteur touristique génère plus de 2 000 000 d'emplois au Canada, dont 400 000 au Québec, ce qui en fait un incontournable de l'activité économique canadienne et québécoise. L'industrie touristique réclame depuis plusieurs mois la prolongation et la bonification des subventions d'urgence réservée aux entreprises les plus durement touchées et elle s'attend à ce que le prochain gouvernement demeure à ses côtés pour passer à travers la période hivernale » a déclaré M. Raymond Bachand, président de la Conférence.

