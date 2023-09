PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LE RQOH ET BFL CANADA DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE COMMERCIALE EN HABITATION SANS BUT LUCRATIF

MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Le Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH) et BFL CANADA unissent leurs efforts pour assurer la santé immobilière et financière d'un des plus grands parcs de logements d'habitation sans but lucratif au Québec en concluant un partenariat majeur pour renforcer le programme Assurances Sékoia, fondé en 2004.

Il s'agit de l'une des plus importantes ententes à survenir dans le domaine de l'assurance des groupes et programmes d'affinité au Québec en 2023. Ensemble, les deux partenaires entendent donner au secteur de l'habitation communautaire et son immense parc de près de 50 000 logements un programme d'assurance fiable qui répond à ses besoins.

Assurances Sékoia, l'un des plus gros regroupements d'achats d'assurance dans le secteur associatif au Québec, répond à un besoin unique : protéger les ensembles d'immeubles logeant des personnes au revenu faible à moyen ou rencontrant des difficultés particulières, dont bon nombre sont des résidences privées pour aînés (RPA). « Le programme, explique Jessie Poulette, présidente du Réseau québécois des OSBL d'habitation, a été fondé en 2004 par le RQOH qui représente les OSBL d'habitation de l'ensemble du Québec et qui connaît bien les réalités du secteur. Une des particularités du programme est qu'il a été conçu par et pour ses adhérents, lesquels participent à son administration. » Le programme est axé sur le lien de confiance ainsi que la force et l'expérience d'un regroupement solidement enraciné, qui veille à protéger les intérêts de ses membres.

« BFL CANADA s'appuie sur une équipe pancanadienne solide dont les racines sont implantées au Québec et dédie également une équipe de professionnels spécifiquement à ce programme. En plus de notre expertise en matière de courtage d'assurance et de gestion de risques, nous possédons plusieurs valeurs communes et pourrons contribuer activement à la saine gestion et à la pérennité du programme Assurances Sékoia, en plus de protéger les intérêts du RQOH et de ses membres », explique Lisa Gianonne, présidente et chef des opérations de BFL CANADA. L'équipe dédiée au programme mise à la disposition des assurés Sékoia promet un accompagnement de proximité pour répondre à tous leurs besoins en matière de gestion de risques et d'assurance. Elle pourra s'adosser au lien de confiance avec les OSBL d'habitation qu'a su développer Marc Garon, qui administre le programme pour le RQOH depuis 2018.

Le programme Assurances Sékoia regroupait, au moment de la conclusion de cette entente, environ 1 600 bâtiments d'une valeur d'actifs de 4,57 milliards $, appartenant à près de 730 organismes. Ces organismes sans but lucratif d'habitation ont pour mission d'offrir des logements abordables et sécuritaires à des personnes à faible revenu. Avec près de 45 000 logements permanents et près de 8 000 logements temporaires ou de transition au Québec, le parc des OSBL d'habitation représente plus du tiers de l'ensemble des logements sociaux de la province et est bien implanté sur l'ensemble du territoire.

À PROPOS RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES OSBL D'HABITATION

Le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d'habitation (RQOH) est composé de 8 fédérations régionales qui représentent 1 200 organismes autonomes et indépendants des gouvernements. Sur l'ensemble du territoire québécois, ceux-ci offrent près de 55 000 logements. La mission du RQOH contribue à la reconnaissance, au développement et à la pérennité du mouvement des organismes communautaires d'habitation ainsi qu'au droit au logement et à l'amélioration des conditions d'habitation des Québécois.es.

À PROPOS DE BFL CANADA

Fondée en 1987 par Barry F. Lorenzetti, BFL CANADA est l'une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d'assurance et de services-conseils en avantages sociaux en Amérique du Nord, qui soit détenue et gérée par ses propres employés. L'entreprise compte sur une équipe de plus de 1 200 professionnels répartis dans 25 villes à travers le pays. BFL CANADA est un partenaire fondateur de Lockton Global LLP, une société regroupant des courtiers d'assurance indépendants qui offrent des services de gestion de risques, d'assurance et de conseils en avantages sociaux dans plus de 140 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez bflcanada.ca et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

