PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ AU SERVICE DES DONNEURS D'ORDRE POUR MAINTENIR DES CITOYENS DANS LEUR MILIEU DE VIE

MATAGAMI, QC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Nexolia et l'Administration régionale Baie-James (ARBJ) annoncent une collaboration afin de soutenir financièrement Développement Matagami inc. à hauteur de 290 000 $ dans l'acquisition d'un dégivreur d'avion et d'une unité d'alimentation au sol pour l'aéroport de Matagami. Ce projet s'inscrit dans les efforts de Matagami de freiner la décroissance démographique qu'elle subit depuis 1981. Rappelons qu'en juin 2022, la Ville de Matagami s'apprête à vivre une période de difficultés économiques sans précédent. La fermeture de la mine occasionnera la perte de plus de 300 emplois directs et indirects dans une communauté de moins de 1 400 habitants et privera la municipalité de 20 % de ses revenus annuels. La situation critique nécessite un soutien direct de la région et cet investissement est une réponse directe à cette situation.

Ces installations sont également une occasion en or pour les donneurs d'ordre d'établir un port d'attache à Matagami et ainsi pouvoir bénéficier d'un important bassin de main-d'œuvre tout aussi précieux qui possède, notamment, une grande expertise recherchée dans le monde minier. Ce projet donne espoir à plusieurs familles, qui ont fait le choix de demeurer à Matagami, de le faire sans devoir se déplacer à des centaines de kilomètres pour atteindre le port d'attache d'une grande entreprise.

Nexolia contribue au développement du Nord-du-Québec depuis plus d'une dizaine d'années. Pour la présidente de l'entreprise, Mme Vicky Lavoie, cette contribution à la vitalisation économique de Matagami est en accord avec la vision et le positionnement que souhaite avoir son entreprise au Nord-du-Québec tout en collaborant à nouveau avec l'ARBJ. Rappelons qu'en 2016, Nexolia a permis aux infrastructures de l'usine de pâte kraft de Lebel-sur-Quévillon d'être maintenues, en plus de faire l'acquisition de Chapais Énergie en 2019 et d'y construire un complexe de serres de trois hectares permettant ainsi la création et le maintien d'au moins 400 emplois directs et indirects dans la région.

Pour l'ARBJ, cet investissement conjoint est une belle opportunité de collaboration avec une entreprise privée qui a à cœur la région et de reproduire le succès de Lebel-sur-Quévillon. Pour la directrice générale de l'organisation, Mme Marie-Claude Brousseau, il s'agit d'un bel engagement commun, et ce, dans un projet qui aura à court terme un effet significatif sur la démographie.

À propos de Nexolia

Nexolia est une entreprise spécialisée en énergies renouvelables, dans le domaine des ressources naturelles et en développement économique. L'organisation a pour mission d'acquérir et de donner une nouvelle vie à des sites industriels en procédant à leurs maintiens, redémarrages ou conversions.

À propos de l'Administration régionale Baie-James

L'Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au développement régional. À ce titre, elle est l'interlocutrice privilégiée auprès du gouvernement. Elle soutient la concertation des partenaires et donne des avis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Également, elle établit des ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le développement régional, en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en œuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux particularités régionales. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et visitez arbj.ca.

Renseignements: Sources : Marie-Claude Brousseau, directrice générale, Administration régionale Baie-James, [email protected], 819 739-4111, poste 10240; Vicky Lavoie, présidente, Nexolia, [email protected], 418 770-9377