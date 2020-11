Partenariat majeur entre l'APCHQ et RénoAssistance par Desjardins

MONTRÉAL, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) et RénoAssistance par Desjardins sont fiers d'unir leurs forces afin d'accompagner ensemble les Québécoises et les Québécois qui sont de plus en plus nombreux à réaliser des projets de rénovation. En effet, depuis une quinzaine d'années, plus d'argent en rénovation résidentielle est dépensé qu'en construction neuve au Québec. L'APCHQ prévoit une hausse de 16 % des investissements en rénovation en 2021 au Québec, les dépenses de rénovation atteindront ainsi un record avec 15,8 G$.

Ce partenariat marque un tournant pour l'industrie de la rénovation au Québec. D'une part, l'APCHQ, avec ses 18 000 membres, regroupe le plus grand bassin d'entrepreneurs parmi lesquels plusieurs sont spécialisés en rénovation. D'autre part, RénoAssistance par Desjardins a développé une approche unique et reconnue comme étant la meilleure de l'industrie dans l'accompagnement de la clientèle résidentielle et commerciale à travers toutes les étapes d'un projet de rénovation. En résumé, l'offre de services de RénoAssistance par Desjardins consiste à fournir aux consommateurs des soumissions d'entrepreneurs de confiance, vérifiés à 360°, et un accompagnement tout au long du projet.

La rénovation résidentielle atteint des sommets

« Le bouillonnement du marché de la revente incite les nouveaux propriétaires à rénover, tandis que la vogue pour le télétravail occasionne des projets de réaménagement intérieur. Ajoutons à cela les ménages qui, faute de voyager, investissent dans leur chez-soi et, finalement, des taux d'intérêt au plus bas, autant de variables qui nous font dire que ce partenariat ne saurait poindre à un meilleur moment », souligne Luc Bélanger, président-directeur général de l'APCHQ

« Je suis fier de collaborer avec l'APCHQ puisqu'il existe une grande complémentarité dans nos offres de services et dans notre leadership. Nous portons le plus grand soin à la sélection des entrepreneurs que nous accréditons ainsi qu'au suivi des projets. Tout comme l'APCHQ et Desjardins, nous avons à cœur de contribuer à la propulsion d'entrepreneurs de confiance et de proposer une offre de services qui répond aux besoins de nos clients. Le rapprochement avec l'APCHQ prend tout son sens à ce stade-ci de notre croissance, nous permettant de satisfaire davantage la demande grandissante des consommateurs d'avoir accès à des entrepreneurs de confiance », mentionne Éric Périgny, chef de l'exploitation de RénoAssistance par Desjardins.

Un éventail de solutions

Pour les consommateurs qui souhaitent trouver directement un entrepreneur, ils pourront continuer de consulter trouverunentrepreneur.com, le répertoire propulsé par l'APCHQ. Pour ceux qui préfèrent être accompagnés par un conseiller en rénovation dans les différentes étapes de leur projet avec un service « gants blancs », RénoAssistance par Desjardins est la solution. Il s'agit d'une offre complémentaire de solutions pour l'ensemble des projets de rénovation.

« En devenant partenaire de l'APCHQ, RénoAssistance par Desjardins élargit le bassin potentiel d'entrepreneurs vérifiés qu'elle propose à sa clientèle. Et en s'associant à RénoAssistance par Desjardins, l'Association offre à ses membres une opportunité supplémentaire de mettre en valeur leur professionnalisme ainsi qu'une nouvelle gamme d'avantages qui sera développée prochainement. C'est une formule gagnant-gagnant », conclut Luc Bélanger.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 000 employeurs du secteur résidentiel. Avec son répertoire de recherche et de soumission en ligne, trouverunentrepreneur.com, l'APCHQ réunit sous un même toit plus de 18 000 entrepreneurs en construction et en rénovation.

À propos de RénoAssistance par Desjardins

Unique fournisseur à avoir été autorisé à s'afficher avec la mention « Meilleur choix » par Protégez-Vous parmi les sites Web qui recommandent des entrepreneurs en rénovation, RénoAssistance est une solution complète pour aider les propriétaires à réussir leurs rénovations en ayant accès aux meilleurs entrepreneurs. Un conseiller en rénovation expérimenté accompagne chaque client tout au long de son projet. Il lui fournit des conseils et des informations, l'aide à éviter les erreurs courantes, sélectionne jusqu'à trois entrepreneurs les mieux adaptés à ses besoins, programme les rendez-vous et envoie un rapport de vérification. Ce rapport contient des variables telles que l'indice de confiance, la vérification des antécédents judiciaires, la situation financière, les évaluations de clients et plusieurs autres informations clés. Le conseiller aide également le client à évaluer les soumissions reçues afin de prendre une décision éclairée. Aucuns frais ne sont exigés du client pour les soumissions obtenues des entrepreneurs vérifiés et pour l'assistance fournie par le conseiller. Établi depuis 2010 au Québec, RénoAssistance a reçu à ce jour près de 40 000 demandes pour l'année 2020 en provenance de clients concentrés, pour le moment, dans les régions métropolitaines de Montréal, Québec et Toronto. Pour plus d'information, consultez renoassistance.ca

