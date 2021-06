Partenariat entre PACINI et QUEUES DE CASTOR

BROSSARD, QC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - PACINI et QUEUES DE CASTOR annoncent un partenariat stratégique qui leur permet de créer de nouvelles opportunités d'affaires très prometteuses pour les deux entreprises.

Ainsi, les restaurants PACINI participants deviennent des « cuisines fantômes » de QUEUES DE CASTOR et livreront désormais ces célèbres pâtisseries par l'entremise des plateformes en ligne.

« Ce nouveau partenariat augmentera le volume d'affaires de nos restaurateurs sans générer de dépenses importantes », affirme Pierre Marc Tremblay, propriétaire et président de PACINI. « Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les Québécois de toutes les régions où nous sommes implantés seront heureux d'avoir enfin accès aux délicieux produits de QUEUES DE CASTOR. »

« PACINI est une marque qu'on adore et qu'on respecte depuis longtemps. Même si notre entreprise a été fondée à Ottawa en 1978, elle est fièrement basée à Montréal depuis 2000 et est bien enracinée au Québec. Le partenariat avec PACINI nous permettra de pénétrer les régions où nous sommes moins présents », souligne le copropriétaire et président de QUEUES DE CASTOR, Monsieur Pino Di Iola.

Ensemble, ces deux entreprises québécoises reconnues pour l'authenticité de leurs mets profiteront de cette nouvelle synergie pour faire des économies d'échelle et améliorer leur productivité. C'est un partenariat gagnant-gagnant qui est plus que bienvenu en ces temps difficiles pour la restauration.

