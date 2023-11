Partenariat entre Evol et Desjardins : une réussite pour les parcours innovants d'accompagnement destinés aux jeunes entrepreneur (es)

QUÉBEC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Evol et Desjardins tiennent à souligner les accomplissements des participant·es aux parcours Croissance d'impact et Essence-Repreneur·es qui, après un an d'efforts soutenus, couronnent la fin de leur parcours.

Durant ces parcours innovants offerts par Evol grâce à un soutien financier de Desjardins, les jeunes entrepreneure·es ont pu recevoir de la formation, participer à des cellules de codéveloppement et recevoir un accompagnement personnalisé. Le premier programme, Essence-Repreneur·es, avait pour but d'aider des entrepreneur·es reprenant les rênes d'une entreprise existante. Le second programme, Croissance d'impact, ciblait, quant à lui, les entrepreneur·es désirant faire croître leur entreprise au moyen de projets ayant un impact positif pour la société.

Desjardins récompense ces jeunes entrepreneur·es en leur versant une bourse de 10 000 $

En conclusion de leur parcours, les entrepreneur·es se sont mérité une bourse de Desjardins de 10 000 $ chacun pour souligner leurs accomplissements. Par cette bourse, Desjardins souhaite souligner l'implication et l'engagement de ces jeunes entrepreneur·es tout au long de cette année d'accompagnement.

Des initiatives gagnantes

Rappelons que ces initiatives sont nées d'une ambition commune entre Evol et Desjardins de créer des leviers de croissance pour les entrepreneur·es en matière de développement durable et de repreneuriat. Partageant la même vision concernant le développement entrepreneurial, soit celle d'une économie plus diversifiée, inclusive et durable, les deux organisations ont décidé de lancer ensemble en 2022 ces programmes d'accompagnement innovants.

Grâce à ce partenariat et au soutien financier de 500 000 $ de Desjardins à Evol via son programme « Tous engagés pour la jeunesse » des jeunes entrepreneur·es de 40 ans et moins ont pu bénéficier d'un accompagnement privilégié dans leurs projets d'affaires.

« Ces jeunes entrepreneur·es ont réalisé des progrès remarquables. Quelle fierté d'avoir pu les accompagner dans le cadre de nos parcours ! Les jeunes constituent une force vive et il faut continuer de les soutenir dans leurs projets de relève et d'entrepreneuriat d'impact. C'est toute notre économie et notre société qui en profitera », a mentionné Géraldine Martin, PDG d'Evol.

« Notre objectif avec ce partenariat est de permettre aux jeunes repreneur·es ou entrepreneur·es de bénéficier d'une démarche d'accompagnement par des expert·es qui comprennent bien leurs réalités et leurs défis. Desjardins est fier des accomplissements de chaque participant·e des deux cohortes. Ils et elles ont notamment démontré que c'est possible d'intégrer le développement durable dans leur réalité entrepreneuriale. Desjardins se fait un devoir de soutenir les jeunes qui ont le rêve de reprendre les rênes d'une entreprise ou encore d'amener leurs entreprises plus loin en matière de développement durable », affirme Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

Le programme « Tous engagés pour la jeunesse » de Desjardins déploie 50 M$ par année pour soutenir plus de 3 000 initiatives qui visent à accompagner les jeunes selon leurs préoccupations et leurs ambitions.

À propos d'Evol

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises diversifiées et inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Evol dispose d'une enveloppe d'envergure pour offrir du financement qui, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), le gouvernement du Canada, Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 414,1 milliards de dollars au 30 septembre 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

