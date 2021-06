Un seul programme de fidélisation offre une plus grande souplesse aux clients qui souhaitent obtenir et échanger des points

TORONTO, le 17 juin 2021 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw limitée (TSX: L) (« Loblaw ») et Pétrolière Impériale (L'Impériale) ont renforcé leur relation (instaurée en 2018), en offrant un programme bonifié de fidélisation avec récompenses aux stations Esso partout au Canada. À compter du 18 janvier 2022, les clients d'Esso pourront utiliser leur carte PC Optimum à la fois pour obtenir et pour échanger des points lorsqu'ils font le plein à environ 2 000 stations Esso ou lorsqu'ils font des achats à l'un des 2 500 magasins des bannières de Loblaw, dont Maxi et Provigo,et Shoppers Drug Mart/Pharmaprix.

« Les clients obtiennent des points avec leur carte PC Optimum aux stations Esso depuis 2018 et, à partir du début de l'année prochaine, nous élargirons le programme de fidélisation pour offrir à nos clients une plus grande souplesse afin qu'ils puissent échanger leurs points contre les récompenses que nous savons qu'ils aiment, comme du carburant et des forfaits de lave-auto », déclare Amy Newman, directrice des ventes au détail et du marketing à L'Impériale. « Nous sommes ravis du succès jusqu'à présent du programme PC Optimum dans l'ensemble de notre réseau Esso et nous sommes emballés à l'idée d'élargir notre partenariat avec Loblaw afin de faire passer l'expérience client à un échelon supérieur. »

Le programme Esso Extra prendra fin le 18 janvier 2022. Les membres Esso Extra peuvent continuer à obtenir et échanger leurs points Esso Extra jusqu'au 17 janvier 2022, après quoi ils auront la possibilité de convertir leurs points en points PC Optimum du 18 janvier au 30 avril 2022. Des renseignements supplémentaires sur ces changements au programme et sur l'échange et la conversion des points se trouvent sur essoextra.com.

« Le programme PC Optimum est l'un des programmes de fidélisation les plus appréciés au Canada, principalement en raison de sa souplesse et de sa commodité, tout en récompensant les Canadiens sur les articles qu'ils achètent le plus, notamment des produits d'épicerie, des produits de santé et de beauté et du carburant », ajoute Uwe Stueckmann, chef de l'expérience clients chez Loblaw. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de donner aux membres Esso Extra la possibilité de se joindre aux plus de 18 millions de membres du programme PC Optimum, et de leur montrer la valeur dont ils peuvent bénéficier en accumulant et en échangeant des points à maintenant plus de 4 500 établissements au pays. »

Les Compagnies Loblaw Limitée est le plus important détaillant en alimentation au pays et offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant près de 190 000 collègues à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

Après plus d'un siècle d'activité, L'Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l'innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l'échelle nationale, L'Impériale s'engage à maintenir des normes élevées dans tous ses secteurs d'activité.

