Le financement élargit l'accès à la formation en soins palliatifs

OTTAWA, ON, le 31 août 2022 /CNW/ - Le gouvernement de l'Alberta a annoncé que Pallium Canada, en partenariat avec les Services de santé Alberta (SSA), l'Université de Calgary, l'Université de l'Alberta et la Bigstone Health Commission, travaillera avec des professionnels de la santé afin de les doter des compétences de base pour qu'ils soient en mesure d'offrir des approches novatrices indispensables en matière de soins palliatifs.

« Grâce à ces partenariats, Pallium Canada travaillera avec des organisations de premier plan dans la province pour s'assurer que les Albertains bénéficient d'une meilleure qualité de vie, d'une diminution des visites à l'hôpital et d'une réduction des coûts globaux, a déclaré Jeffrey Moat, PDG de Pallium Canada. Nous croyons que chaque communauté a le potentiel de transformer notre société afin qu'elle devienne compétente, informée et bienveillante en matière de soins palliatifs, et nous félicitons le gouvernement de l'Alberta d'avoir pris cette mesure. »

Pendant la pandémie de COVID-19, les Albertains ont constaté l'importance de veiller à ce que les personnes atteintes d'une maladie avancée reçoivent les soins de la meilleure qualité possible. Grâce à ce travail avec ses partenaires en Alberta, Pallium Canada veillera à ce que les professionnels de la santé reçoivent une formation novatrice qui sera désormais normalisée dans toute la province, afin que les héros de la santé puissent soutenir au mieux les personnes en soins palliatifs.

« Nous sommes reconnaissants de travailler avec les SSA, l'Université de Calgary et l'Université de l'Alberta et la Bigstone Health Commission pour réaliser une réforme éducative innovante et révolutionnaire des soins palliatifs, a poursuivi M. Moat. Il a été démontré que l'investissement dans la formation LEAP a amélioré les résultats et a réduit les coûts et les pressions sur nos systèmes de santé. »

Trop peu de Canadiens ont accès à des soins palliatifs de haute qualité en temps opportun lorsqu'ils en ont besoin, et ces soins sont trop souvent offerts uniquement dans les derniers jours, voire les dernières heures de la vie. Une des principales raisons est le manque de préparation du personnel de santé, y compris le manque de connaissances de base, pour fournir ce type de soins.

La formation primée Les essentiels de l'approche palliative (LEAP) de Pallium Canada permettra de normaliser l'enseignement des soins palliatifs dans toute la province en l'intégrant dans les écoles de médecine. Pallium Canada poursuivra sa collaboration avec ses partenaires de l'Alberta pour s'assurer que la formation s'adapte aux besoins des apprenants de la province et y répond.

Pallium Canada est une organisation nationale sans but lucratif basée à Ottawa, au Canada. Depuis plus de 20 ans, elle aide les organismes de soins de santé à renforcer leurs capacités en offrant une formation et des ressources en soins palliatifs aux professionnels de la santé travaillant dans différents milieux.

SOURCE Pallium Canada

Renseignements: Georgina Dunn, Directrice, Marketing numérique et communications, Pallium Canada, [email protected], 343-803-4634