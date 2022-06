Partenaires Thrust Capital met sur pied le premier fonds canadien de capital-investissement dédié au secteur aérospatial

Création d'un fonds d'une taille visée de 100 M$ pour propulser la croissance des PME aérospatiales

MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Partenaires Thrust Capital lance le premier fonds canadien de capital-investissement consacré exclusivement à la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'aérospatiale. Ce nouveau fonds, qui vise une taille de 100 M$ à terme, compte déjà des engagements fermes de l'ordre de 77 M$ pour sa clôture initiale. Celui-ci constitue un tremplin de choix afin de propulser la croissance des PME québécoises et canadiennes et d'accélérer leur ascension comme chefs de file mondiaux.

Partenaires Thrust Capital souhaite jouer un rôle stratégique afin d'accompagner les PME dans cette ère de consolidation du secteur, d'intégration verticale, d'automatisation, de diversification des plateformes et d'adoption de nouvelles technologies durables. Forte d'une solide expertise en gestion industrielle et financière, l'équipe de Partenaires Thrust Capital entend créer des entreprises verticalement intégrées et horizontalement diversifiées.

Cofondée par trois associés ayant une connaissance unique du marché, Benoît Brossoit, Frédéric Loiselle, et Milad Jawabra, Partenaires Thrust Capital a pour objectif d'appuyer les chefs d'entreprise dans leurs projets d'expansion en leur donnant accès à des liquidités essentielles pour soutenir leur essor, à un encadrement stratégique en matière de fusions et d'acquisitions, à des relations privilégiées avec les grands donneurs d'ordre ainsi qu'à une équipe aguerrie de professionnels du secteur, spécialisés en financement et en stratégie industrielle. Parmi les principaux secteurs des chaînes d'approvisionnement ciblées par l'équipe figurent, entre autres, l'aviation commerciale et d'affaires, le marché de l'hélicoptère, le secteur de la défense ainsi que les industries à fort potentiel de croissance comme celles reliées aux drones et au domaine spatial.

Du capital patient arrimé au cycle de vie de l'aérospatiale

Partenaires Thrust Capital privilégie l'acquisition de participations majoritaires au sein des entreprises financées par le fonds. L'équipe entend travailler en partenariat avec les entrepreneurs dans la mise en œuvre de stratégies de croissance tout en leur donnant le plein contrôle opérationnel. Elle sera ainsi en mesure de les aider à améliorer la rentabilité et la productivité de leurs organisations et à développer de nouveaux marchés.

Des partenaires de haute qualité

Le nouveau fonds regroupe des investisseurs institutionnels et privés ayant à cœur la pérennité de l'industrie et des entreprises québécoises qui la composent. Le gouvernement du Québec par l'intermédiaire d'Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ, le Mouvement Desjardins et Distinction Capital font partie des partenaires de premier plan du fonds.

Partenaires Thrust Capital bénéficie aussi des précieux conseils d'un comité aviseur de haute qualité. Le comité -- composé de Gilles Labbé, Raymond Bachand, Vincent Duhamel, Réal Bélanger, Paul Raymond et Philippe Nadeau -- présente une impressionnante feuille de route en matière de création de multinationales, de gestion de capitaux privés, de politique publique, de fusions et acquisitions, de financement et de pratique du droit. L'équipe du fonds est aussi conseillée par Jean Wilhelmy en matière d'investissements.

Citations :

« Le fonds Partenaires Thrust Capital est le premier fonds d'investissement spécialisé qui répond aux besoins de croissance et de consolidation de nos PME dans le secteur de l'aérospatiale. En l'appuyant, on veut assurer la croissance à long terme de cette industrie stratégique pour le Québec et propulser nos entreprises dans les marchés mondiaux. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Propulser les entreprises des secteurs phares de notre économie au rang de leaders internationaux est un élément central du rôle du nouvel Investissement Québec. L'aérospatiale est sans contredit l'un de ces secteurs qui font rayonner notre savoir-faire à l'étranger et qui génèrent des retombées économiques majeures au Québec. À titre de mandataire du gouvernement du Québec, nous sommes fiers de participer à la mise en place de ce fonds d'investissement et ainsi contribuer à favoriser l'accès de nos joueurs clés de l'aérospatiale à du capital de croissance. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« L'avenir du secteur québécois de l'aérospatiale passera par la consolidation de ses entreprises. Le financement de 20 millions de dollars du Fonds dans Partenaires Thrust Capital s'ajoute à nos investissements historiques de 700 millions dans cette industrie qui ont permis à des entreprises comme Abipa Canada de poursuivre leur croissance sur la scène internationale. »

Dany Pelletier, premier vice-président, Placements privés et investissements d'impact, Fonds de solidarité FTQ

« Après plus de deux ans de pandémie, les entreprises du secteur aérospatial doivent profiter de la reprise graduelle des activités pour devenir encore plus performantes lorsque le rythme de commandes reprendra. Pour cela, elles doivent investir et être soutenues. Desjardins répond présent, et notre contribution d'au moins 12,5 M$ à ce fonds n'en est qu'un exemple. Notre éventail de services, jumelé à l'expertise de pointe en aérospatiale de Partenaires Thrust Capital, offre des conditions qui favoriseront les projets de croissance et le positionnement des entreprises québécoises et canadiennes à l'échelle mondiale. »

Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises au Mouvement Desjardins

« Aéro Montréal tient à saluer la création d'un fonds de capital-investissement dédié à la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'aérospatiale. Il s'agit d'une réponse forte et concrète aux besoins identifiés par les membres de la grappe sous le couvert de l'Alliance pour la relance, un comité de premiers dirigeants créé par la grappe. En agissant comme un tremplin pour stimuler la croissance de nos PME, ce fonds devient complémentaire aux actions déjà engagées par Aéro Montréal et l'initiative de l'Accélérateur 360° qui vise à soutenir leur commercialisation au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ensemble, nous encourageons la relance de la première industrie manufacturière exportatrice au Québec. Nous poursuivons activement notre travail pour qu'elle continue de créer des emplois et de la richesse partout au Québec et dans le monde. »

Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale, Aéro Montréal

« Ce nouveau fonds permettra aux PME aérospatiales d'accroître leur taille de manière à mieux répondre aux exigences des grands donneurs d'ordre et compétitionner sur l'échiquier mondial. Le moment est opportun pour l'écosystème aéronautique québécois et canadien de tirer pleinement parti des occasions d'affaires qu'entraîne la relance du secteur. »

Frédéric Loiselle, président de Partenaires Thrust Capital

À propos de Partenaires Thrust Capital

