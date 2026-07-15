Partenaires Thrust Capital acquiert ALPHACASTING, une entreprise de premier plan en fonderie de précision de titane et d'aluminium pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense

MONTREAL, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Partenaires Thrust Capital (PTC), une société canadienne de capital-investissement dédiée à l'industrie de l'aérospatiale et de la défense, est heureuse d'annoncer l'acquisition d'Alphacasting Inc. , une entreprise québécoise de premier plan spécialisée dans la fonderie de précision de titane et d'aluminium, desservant principalement les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.

Fondée en 1991, Alphacasting dispose de capacités manufacturières couvrant une vaste gamme de produits avancés et à forte complexité. L'entreprise produit des moulages de précision à partir d'une variété d'alliages, avec une spécialisation dans l'aluminium à haute résistance, et se distingue en tant que la seule fonderie canadienne disposant de capacités de moulage du titane.

Louis Marc Pinard, auparavant chef de l'exploitation d'AP&C (GE Aerospace), dirigera Alphacasting à titre de président-directeur général, avec l'appui de PTC. « Je suis fier de me joindre à l'équipe d'Alphacasting à un moment clé de son parcours. L'entreprise représente un véritable fleuron québécois soutenu par une clientèle fidèle composée de grandes entreprises de premier plan à l'échelle internationale. Forts d'une expertise pointue en matière de moulages de précision, nous souhaitons accélérer notre engagement envers l'excellence opérationnelle et la création de valeur pour lui assurer une croissance durable. Avant tout, l'avenir d'Alphacasting sera porté par le talent et l'engagement de nos équipes. » a déclaré Louis Marc Pinard.

Frederik Centazzo, qui a contribué à bâtir Alphacasting aux côtés de son père Arduino Centazzo, poursuivra son parcours avec la compagnie en tant que vice-président ventes et développement des affaires.

« Sous le leadership de la famille Centazzo, Alphacasting s'est imposé comme une solution de choix dans l'écosystème hautement stratégique des moulages de précision. Au-delà de l'apport en capital, l'expérience unique de PTC permettra de renforcer l'exécution opérationnelle de l'entreprise et de soutenir son développement continu dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense », a déclaré Frédéric Loiselle, associé chez PTC.

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. et KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. ont respectivement agi à titre de conseillers juridiques et fiscaux de PTC dans le cadre de cette transaction, tandis que Spiegel Ryan s.e.n.c.r.l. et MNP Financement d'entreprises Inc. ont agi à titre de conseillers juridiques et financiers des Vendeurs, respectivement.

À propos de Partenaires Thrust Capital

Partenaires Thrust Capital est le premier fonds de capital-investissement canadien dédié exclusivement à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de l'aérospatiale et de la défense. Le fonds est géré par une équipe chevronnée possédant une expertise inégalée dans ce secteur. Il constitue une plateforme idéale pour soutenir la croissance des PME du Québec et du Canada et accélérer leur développement afin qu'elles deviennent des leaders mondiaux.

À propos d'ALPHACASTING

Alphacasting est une fonderie de précision spécialisée dans le procédé de moulage à la cire perdue (« lost-wax casting »), avec la capacité de fabriquer des produits à partir de plus de 120 types d'alliages, incluant le titane, l'aluminium à haute résistance et divers alliages exotiques. Alphacasting exploite ses activités à partir de son usine située à Montréal, au Québec.

SOURCE Thrust Capital Partners Management Inc.