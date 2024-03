Partenaire financier - AGA assurances collectives accueille TA Associates comme nouvel investisseur

MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - La direction d'AGA assurances collectives annonce aujourd'hui qu'elle a reçu un important investissement de la part de TA Associates (TA), une firme mondiale d'investissement privé, afin de poursuivre sa stratégie de croissance. Cet investissement de TA se fait en collaboration avec l'équipe de direction d'AGA, laquelle demeure en place à titre d'actionnaire majeur d'AGA. Le fonds d'investissement privé Novacap, partenaire d'AGA depuis 2020, cède sa participation dans le cadre de cette transaction.

De leader régional à société d'envergure nationale

En partenariat avec les assureurs et les promoteurs de régime, AGA fournit des services de courtage, de conseil et d'administration à titre de tiers administrateur/tiers payeur pour les régimes d'assurance collective. Elle emploie plus de 300 personnes réparties dans 6 bureaux canadiens, sert une clientèle de plus de 2 700 promoteurs de régimes comptant plus de 200 000 adhérents. Depuis 2020, AGA a procédé à cinq acquisitions stratégiques, passant d'un leader régional à une société d'envergure nationale. Elle prévoit d'ailleurs poursuivre sa croissance autant de manière organique que par le biais d'acquisitions stratégiques.

« Nous sommes tous très engagés à poursuivre notre quête d'excellence dans le service de notre clientèle, et allons continuer à investir dans nos outils technologiques et l'automatisation de nos processus. Nous prévoyons également maintenir notre stratégie d'acquisition et d'intégration de cabinets d'assurance et rentes collectives à travers le Canada, visant à faire d'AGA le leader canadien en matière d'avantages sociaux. », indique Martin Papillon, PDG d'AGA.

« AGA est un fournisseur de premier plan en assurances collectives et en épargne retraite dans le marché canadien. Elle livre une proposition de valeur forte et distinctive à sa clientèle. », dit Clara Jackson, directrice chez TA. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de soutenir Martin, Chantal et toute l'équipe d'AGA dans la poursuite de leur expansion et le prochain chapitre de leur croissance. », ajoute Todd Crockett, directeur principal chez TA.

« Nous sommes extrêmement fiers du partenariat établi avec AGA au cours des quatre dernières années et de sa transformation en un chef de file dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance et de rentes collectives sur mesure. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa prochaine phase d'expansion », a déclaré Marcel Larochelle, associé directeur de Novacap.

À propos d'AGA assurances collectives

Chef de file dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance et de rentes collectives sur mesure, AGA se positionne parmi les plus grands joueurs en matière d'avantages sociaux au pays. Fondée il y a maintenant 45 ans, AGA assurances collectives compte plus de 2 700 clients, répartis dans ses bureaux de Montréal, Québec, Toronto, Kitchener, Calgary et Vancouver, soutient plus de 200 000 adhérents dans la gestion et l'adjudication de leurs demandes de règlements, totalise plus d'un milliard $ de primes d'assurance et d'actifs en rentes collectives. Pour en savoir plus, consultez aga.ca.

À propos de T.A. Associate

TA est une société mondiale de capital privé de premier plan qui se concentre sur la croissance des entreprises prospères. Depuis 1968, TA a investi dans plus de 560 entreprises de ses cinq secteurs cibles : la technologie, la santé, les services financiers, les services aux consommateurs et les services aux entreprises. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses ressources stratégiques, TA collabore avec les équipes de direction à travers le monde afin d'aider les entreprises de grande qualité à créer une valeur durable. La société a levé 65 milliards de dollars de capitaux à ce jour et emploie plus de 150 professionnels du secteur de la finance dans ses bureaux de Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai et Hong Kong. Plus d'informations sur TA sont disponibles à ta.com.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, Services Financiers et Infrastructure Digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York. Pour plus de renseignements, visitez novacap.ca

Renseignements: Martin Papillon, PDG, AGA assurances collectives, 514 471-0554, [email protected]; Maggie Benoit, TA Associates, 617 598-6685, [email protected]; Yasmine Sardouk, Novacap, 450 651-5000, [email protected]