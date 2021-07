« Il est peu probable que les consommateurs veuillent continuer à prendre une bouffée d'un joint, le passer et ainsi de suite. Aussi, ces petits joints préroulés sont conçus pour une consommation individuelle, ce qui leur permettra de les fumer seuls ou en groupe », a déclaré Kelly Olsen, vice-présidente du secteur des ventes florales mondiales à Canopy Growth. « Nous faisons évoluer le sens de ce que signifie partager un joint en proposant un format parfait pour les occasions sociales et nous progressons dans notre mission consistant à fournir des produits à base de fleurs fondés sur la connaissance, les achats et les comportements des consommateurs. »

Le lancement de Tweed Quickies constitue la première offre de joints préroulés de la marque en 2021 et est couplé à celui du premier produit d'Ace Valley depuis son intégration au sein de Canopy Growth. D'autres produits « prêts à savourer » devraient être commercialisés au cours des prochains mois.

Les Quickies Tweed sont moulus uniformément et roulés par une machine pour qu'ils se consument de manière constante. Ils sont composés d'une fleur entière à souche unique et emballés dans un nouveau cône fuselé que les consommateurs préfèrent aux joints cylindriques(2). Contenant dix joints de 0,35 gramme dans deux variétés, la Green Cush et l'Afghan Kush, les Tweed Quickies se trouvent dans un étui de transport réutilisable. Parallèlement, les Ace Valley Pinners sont également offerts dans un paquet de huit joints de 0,3 gramme composé de Kosher Kush (indica), OG Melon (sativa) et Great White Shark. Il s'agit des premiers joints préroulés à teneur élevée en CBD de la catégorie(3), ainsi que du premier paquet grand format haut de gamme de Canopy Growth.

Les Tweed Quickies et Ace Valley Pinners peuvent être achetés dans tout le pays dans les emplacements légaux de vente au détail de cannabis à des fins récréatives et sur les canaux de commerce électronique.

À propos de Canopy Growth Corporation



Canopy Growth (TSX: WEED, NYSE: CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale, et ce, un produit, un établissement et un pays à la fois. La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics. Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle. De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que Martha Stewart, la gourou du mode de vie et le leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois américaines et canadiennes applicables sur les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »), qui comportent des risques connus et inconnus, et des incertitudes. Les énoncés prospectifs prédisent ou décrivent nos activités futures, nos plans d'affaires, nos stratégies d'affaires et de placement et le rendement de nos investissements. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « intention », « objectif », « stratégie », « estimation », « attente », « projet », « projections », « prévisions », « plans », « recherche », « anticipe », « potentiel », « proposé », « fera », « devrait », « pourrait », « est susceptible de », « est conçu pour », « futur envisageable », « croit », « prévu » et d'autres expressions semblables. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de leur publication. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement assujetties à d'importants risques commerciaux, économiques et concurrentiels, à des résultats financiers, aux résultats, au rendement ou aux réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, lesquels ne garantissent pas le rendement futur. Par conséquent, il y a ou il y aura des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés. Une analyse de certains des facteurs importants applicables à Canopy Growth Corporation (« Canopy ») se trouve dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de Canopy sur le formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, car ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans ses dépôts périodiques auprès de la Securities and Exchange Commission et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à www.sec.gov/edgar et www.sedar.com, respectivement. Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres mises en garde incluses dans le présent communiqué et dans les documents déposés. Tous les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué et, sauf exception prévue dans la loi, Canopy rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

Références :

Dig Insights. Mood Modulation de Canopy Growth. Février 2021. Toluna. Test de concept et de compréhension des consommateurs de joints préroulés. Novembre 2020. Données internes de CCG, janvier à mai 2021, calculées à l'aide d'un outil interne de mesure des parts de marché exclusif qui utilise les données sur les points de vente fournies par un fournisseur de données tiers, des organismes gouvernementaux et nos propres magasins de détail partout au pays.

SOURCE Canopy Growth Corporation

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Kristen McGuey, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Judy Hong, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et veille concurrentielle, [email protected]; Tyler Burns, Directeur, Relations avec les investisseurs, [email protected]

Liens connexes

canopygrowth.com