Partage des produits de la criminalité 2020-2021 - 2 M$ pour soutenir 49 projets en prévention de la délinquance

QUÉBEC, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annonce qu'une somme de 2 M$ servira à poursuivre le soutien de 49 projets, portés par 41 organismes communautaires, afin de prévenir la délinquance et la criminalité chez les jeunes de 12 à 25 ans.

Le Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC) finance des projets qui répondent à la stratégie de prévention préconisée par le ministère, soit le travail de rue ou de milieu dans les diverses régions du Québec.

Citation :

« Grâce au soutien financier apporté à ces 49 projets, nous renforçons nos actions de prévention ciblées auprès de jeunes vulnérables et à risque de verser dans la délinquance. Nos organismes communautaires sont des partenaires précieux pour intervenir directement auprès d'eux. C'est en établissant des relations empreintes de confiance qu'il est possible de leur insuffler le désir de se réaliser de manière positive. Il s'agit d'un gain pour l'ensemble de la collectivité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Depuis 1996, la loi prévoit qu'une partie des sommes générées par la confiscation des produits d'activités illégales ou des instruments servant à commettre un crime doit être redistribuée aux organismes communautaires voués à la prévention de la criminalité.

Ces 2 M$ versés annuellement dans le cadre de ce programme ont été renouvelés jusqu'en 2023-2024.

Le PFIPPC offre la possibilité financement, pour une période maximale de trois ans, dans le but d'assurer une meilleure efficacité des interventions réalisées.

Lien connexe :

www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/partenaires/programmes-financement.html

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique 418 646-6777, poste 30274, [email protected]