Partage des produits de la criminalité 2018-2019 - La revente de biens obtenus illégalement permet de remettre plus de 7,7 M$ pour prévenir et combattre la criminalité

QUÉBEC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer que 7,7 M$ saisis aux milieux criminels serviront à renforcer la capacité de prévention et d'intervention des organisations qui participent à la lutte contre la criminalité.

Ainsi, la Sûreté du Québec touchera plus de 2,6 M$ et la Ville de Montréal recevra près de 2,8 M$. D'autres municipalités ainsi que des communautés autochtones toucheront, quant à elles, environ 1,6 M$. Les municipalités qui participent à des escouades régionales mixtes se partageront une somme supplémentaire de près de 678 000 $. Enfin, deux organismes, Info-Crime Montréal et Échec au crime, recevront chacun 160 000 $.

Citation :

« La protection des personnes vulnérables demeure une préoccupation importante de votre gouvernement. C'est pourquoi nous poursuivons sans relâche nos efforts de lutte contre les groupes et les individus qui s'enrichissent par des crimes et des stratagèmes illégaux. Utiliser une partie de l'argent saisi aux milieux criminels afin de prévenir et de contrer la criminalité est un juste retour de balancier. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le partage des produits de la criminalité prévoit qu'une partie des bénéfices générés par la confiscation des produits d'activités illégales ou des instruments servant à commettre un crime doit être redistribuée aux organismes municipaux et aux communautés autochtones, dont les corps de police ont participé aux opérations qui ont mené à la saisie de ces biens.

Lien connexe :

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/partenaires/programmes-financement.html

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274