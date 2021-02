Paroles de filles, une émission spéciale sur les barrières à l'activité physique des adolescentes

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Fillactive dévoile le 9 février Paroles de filles, une émission spéciale de 15 minutes qui aborde avec humour les barrières à l'activité physique chez les adolescentes. Les trois comédiennes Jade Charbonneau, Chloée Deblois et Zeneb Blanchet vulgarisent avec brio ces facteurs qui empêchent certaines adolescentes d'être plus actives: le manque d'activités adaptées à leurs goûts, le regard des autres, les changements corporels, les amies, l'anxiété de performance, les garçons.

À la puberté, un grand nombre de jeunes filles vivent un désengagement vis-à-vis l'activité physique et sportive. Ainsi, au terme du secondaire, 9 filles sur 10 ne répondent pas aux normes canadiennes en matière d'activité physique. *

« Les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la COVID-19 affectent beaucoup la santé mentale et physique de nos jeunes. La situation est critique. Les occasions d'être actives avec leurs amies sont presque inexistantes présentement. Nos responsables Fillactive travaillent fort pour garder les filles actives. Il faudra travailler encore plus fort après cette pandémie pour raccrocher celles qui auront décroché.

Avec cette émission, nous voulons démontrer qu'il y a de réelles barrières qui freinent les filles. Et savez-vous quoi les filles, vous êtes normales! Je le constate sur le terrain depuis 14 ans, elles veulent des activités physiques alignées sur leurs intérêts sans jugement, sans compétition, sans pression. Les bienfaits qu'elles retirent de ces expériences uniques sont indéniables. », affirme Claudine Labelle, présidente fondatrice de Fillactive.

Extraits vidéo de l'émission : https://youtu.be/u916ntDWu10

« Moi les cours d'édu ça me donnait définitivement de l'anxiété. Mais avoue; non seulement t'es notée pour ta performance sportive, mais en plus toutes tes amies (et tes ennemis) te regardent faire. C'est clair que ça peut être stressant! Pocher un test de badminton devant la gang de l'école que t'aimes pas pis qui rit de toi... Ça, c'est gênant. Ça gosse! » - Chloée

« Les seins poussent toujours avant que tu t'achè̀tes une brassière! Ça serait tu possible que notre puberté nous envoie un texto, un courriel, un fax, n'importe quoi, pour nous dire de nous acheter une brassiè̀re de sport? C'est parce que quand je cours, j'ai l'impression de faire une livraison de jello! » - Chloée

Fillactive développe des partenariats avec les écoles afin d'offrir des activités physiques dédiées aux filles qui leur permettent de s'épanouir et de cheminer vers un mode de vie sain et actif à long terme. Fillactive transforme chaque activité proposée aux filles en moments mémorables. Grâce à cette combinaison gagnante, l'organisme a touché la vie de plus de 200 000 filles de 12 à 17 ans, depuis sa fondation en 2007. Pour en savoir plus, visitez fillactive.ca

